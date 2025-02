OTS: gevekom GmbH / KI als Beschleuniger: gevekom meldet Rekordergebnis für ...

KI als Beschleuniger: gevekom meldet Rekordergebnis für 2024 (FOTO) Dresden (ots) - Der Dresdner Contact-Center-Dienstleister gevekom hat das Geschäftsjahr 2024 erneut mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Der Umsatz der gevekom-Gruppe (inkl. Hey Contact Heroes, Hamburg) wuchs um 20,71 Prozent auf 80,32 Mio. Euro. Dieses Wachstum entsprach den Erwartungen. Die Grundlagen: gevekom als mittlerweile weithin bekannte, starke Arbeitgebermarke sowie der frühe, umfassende und ausgereifte Einsatz generativer künstlicher Intelligenz: "Wir haben im letzten Jahr neue Maßstäbe darin gesetzt, Wirtschaftlichkeit und Qualität im Kundenservice zu vereinen", so CEO Roman Molch. "Und wir haben hier noch längst nicht alle Potenziale ausgeschöpft. Das beste gevekom-Team, das es je gab, ist bereit für ein spannendes Jahr 2025!" Wachstum mit bestehenden und neuen Auftraggebern Das Wachstum der gevekom-Gruppe wurde insbesondere mit bestehenden Auftraggebern erzielt (+29,6%), die vielen Vertragsverlängerungen belegen die Nachhaltigkeit der Kundenbeziehungen. 16 neue Auftraggeber, 14 davon mit langfristigem Wachstumspotenzial, (u.a. Breuninger, Eurowings, Zwilling, Dein Deal) brachten ein Plus von 7,45 Prozent. Das gevekom-interne Ziel "Keine Ausschreibung ohne uns!" erfüllt sich immer häufiger aufgrund der Haltung, die gevekom als Arbeitgeber zeigt: "Friends & Family first". "Nachhaltigkeit in der Unternehmens- und Menschenführung ist für viele Auftraggeber mittlerweile ein Businesshygiene-Faktor", so Roman Molch. Mit dem Fokus auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden hat sich gevekom schon lange vor dieser Anforderung einen Namen gemacht. "Wir sind da ein bisschen crazy - und wir wollen andere mit dieser Craziness anstecken!" Das kommt bei Auftraggebern gut an. Oliver Meyer , Provider Management Eurowings und neu im gevekom-Kundenkreis, bestätigt: "Typisch für gevekom ist das Happiness-Programm. Hierbei stehen die Mitarbeitenden absolut im Mittelpunkt. Es geht um deren Zufriedenheit bei der Arbeit. So lässt sich nachhaltig und ohne große Fluktuation an dem gemeinsamen Projekt arbeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren!" Wachstumsbedingte Herausforderungen Das schnelle Unternehmenswachstum der gevekom bedingt strukturelle Anpassungen: "Große, globale Projekte erfordern skalierbare Strukturen und digitalisierte Führungsprozesse", so Roman Molch. "Hier haben wir im letzten Jahr dazugelernt. Wir wachsen mit unseren Kunden. Und gerade aufgrund dieser Anforderungen bleibt unser Fokus auf die Mitarbeitenden die Grundlage, auf der sich alles entwickeln kann. Dass unsere Mitarbeiter-Treuequote weiterhin bei 90 Prozent liegt, ist vielleicht unser wichtigster Erfolg, die wichtigste Kennzahl bei dem Tempo, mit dem wir uns entwickeln." Neue Mitarbeitende zu gewinnen, sei das eine, das Halten der Talente sei die Kunst. "Mitarbeitende bei uns glücklich zu sehen und dafür zu sorgen, dass sie sich langfristig bei uns wohl und wertgeschätzt fühlen, ist eines meiner ganz persönlichen Hauptanliegen", so Roman Molch. Deshalb setze man auf künstliche Intelligenz, die die Arbeit der Crew einfacher macht, Stress vermeiden hilft und Unterstützung im Alltag bringt. Dass dies gelingt, bestätigt Dr. Tobias Heller , CEO von Dein Deal in der Schweiz und seit 2024 Auftraggeber der gevekom: "Wir haben uns für gevekom entschieden, weil hier Prozess-Nerds mit KI-DNA und einem klaren Fokus auf den Menschen arbeiten - für mich der Schlüssel zu herausragendem Customer Care." Kompetenz an Bord: Maßgeschneiderte AI-Produkte haben gevekom durchdrungen Künstliche Intelligenz im ganzen Unternehmen zu implementieren, war ein prägendes Strategiethema im letzten Jahr. gevekom setzt hier auf eigene Entwicklungen und verfügt derzeit über fünf Tools (AI Voice Bot, AI Agent Assist, AI Messenger, AI Mail Assist, AI Call Analyzer). Die Zielsetzung ist in erster Linie die Arbeitserleichterung für die gevekom Crew. Roman Molch macht den Einsatz künstlicher Intelligenz damit zum Mitarbeiter-Benefit, der entlastet, das Arbeitstempo der Agenten reduzieren hilft und die Kosten für die Auftraggeber senkt. Das kommt bei diesen gut an: Max Wittgens , Team Lead E-Commerce Operations bei Zwilling, sagt: "Die Partnerschaft mit der gevekom ist für uns ein echter Gewinn. Ihr Pioniergeist und der strategische Einsatz von KI ermöglichen innovative Lösungen, die unseren Kundenservice nachhaltig stärken." Auch Maik Gastel-Nettey , Dirk Rossmann GmbH, bestätigt: "Die Zusammenarbeit mit gevekom ist für ROSSMANN besonders wertvoll, da gevekom die Kundenbedürfnisse versteht und maßgeschneiderte Lösungen bietet. Eine offene und transparente Kommunikation prägt unsere erfolgreiche Partnerschaft. Die positiven Erfahrungen und Erfolge bestätigen unsere gute Zusammenarbeit und zeigen sich auch in den Kundenrückmeldungen an verschiedenen Standorten." Kein Mangel an Bewerbern und Fachkräften Genug engagierte Mitarbeitende zu finden, welche die große Nachfrage bewältigen, ist vielerorts eine Herausforderung, bei gevekom jedoch imagebedingt kein Problem. 16.463 potenzielle Mitarbeitende haben sich 2024 bei gevekom um ein Anstellungsverhältnis beworben. Mit Hilfe von KI und digitalen Tools wurde der Bewerberprozess verbessert. Insgesamt wuchs die Anzahl der Mitarbeitenden auf 2.500 (+7,5%), wobei die Wachstumsfelder zukünftig im Near- und Offshore-Bereich liegen. In Kürze werden zwei Drittel der gevekom Mitarbeitenden außerhalb Deutschlands arbeiten. Mehr als 50 Prozent arbeiten, ganz oder regelmäßig, im Homeoffice, das gilt insbesondere für Nearshore-Standorte. "Führung auf Distanz ist eine Herausforderung", sagt Roman Molch. "Wir sind es gewohnt, uns zu umarmen, auf Distanz ist das schwierig - hier lernen wir gerade viel dazu, und das ist auch für unsere Offshore-Expansionspläne wichtig." Notwendige Expansion: strategische Ausrichtung auf Offshore Die Offshore-Expansion ist ein strategisches Ziel für 2025: "Deutsche Auftraggeber sind auf der Suche nach wirtschaftlichen Lösungen", sagt Roman Molch. "Wir müssen in anderen Ländern rekrutieren und Standorte eröffnen, um das Top-Kriterium jeder Ausschreibung zu erfüllen: den Preis. Nur durch die globale Expansion können wir alle Arbeitsplätze - auch in Deutschland - erhalten. Wir sichern unsere Firma durch Near- und Offshore-Expansion ab." Afrika hat für deutsche Auftraggeber einen guten Klang. Erfahrungen aus den ersten Freelancer-Aufträgen in Afrika hat gevekoms Neukunde Dein Deal gemacht. CEO Dr. Tobias Heller ist einer der gevekom-Pioniere: "Unsere ersten Customer Service Erfahrungen offshore mit gevekom waren eine gemeinsame Reise - innovativ und mutig!" Roman Molchs Ausblick auf das laufende Jahr: "Unser oberstes strategisches Ziel bleibt es, unsere Positionierung als der beste Arbeitgeber im Customer Service zu behalten. Dabei hilft uns KI. Wachstum bleibt ebenfalls ein Ziel, solange Wachstum Freude bereitet. Wir nehmen jetzt die 100-Mio. Euro-Marke ins Visier. Dafür sehen wir unserer Offshore-Entwicklung entgegen und freuen uns jetzt auf Afrika. Wir als Dienstleister, unsere Mitarbeitenden und unsere Auftraggeber können hier viel lernen." Zu gevekom Der Contact-Center-Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heute gehört er zu den Top Ten Callcentern in Deutschland (Quelle: Top Multichannel Contactcenter Ranking 2024, HighText Verlag). Seit vielen Jahren wird gevekom regelmäßig für seinen Fokus auf die Mitarbeitenden und als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. Credo: Your better place to work - "Wir glauben daran, dass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen". Jahresumsatz der gevekom-Gruppe 2024, inklusive hey contact heroes: 80,32 Mio. Euro (+20,71 % im Vergleich zum Vorjahr); Mitarbeiter 01/2025: 2.500 (+7,5%), Seats gesamt: 2.500. gevekom bietet Kundenservice in 30 Sprachen; Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main, Neubrandenburg, Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma de Mallorca), Bulgarien (Burgas, Varna), Bosnien und Herzegowina (Sarajevo), Nordmazedonien (Skopje). Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich. Referenzen (auf Anfrage): Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops. 