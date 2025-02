Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Laschets Weinabend

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "'Neue Osnabrücker Zeitung" zu Laschets Weinabend:

"Brisant gewesen wäre, wenn Laschet die Leute, mit denen er sich schon Wochen vorher verabredet hatte, wegen des Migrationsstreits plötzlich wieder ausladen würde. Sollen Parlamentarier allen Ernstes den Kontakt zu ihren Kollegen oder gar ihren Freunden - auch das soll es ja geben im Berliner Betrieb - auf Eis legen, solange sie in den Streitfragen dieser Tage anderer Meinung sind? Absurde Vorstellung. Der politische Betrieb, die Wähler und das ganze Land vertragen es nicht nur, sondern sind regelrecht darauf angewiesen, dass Menschen miteinander im Dialog bleiben, gerade in konfliktreichen Zeiten. Politiker trinken in Berlin parteiübergreifend zusammen Wein: Wenn das heutzutage wirklich eine Nachricht ist, dann wenigstens eine gute."/yyzz/DP/he