Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Migration und Protest

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Migration und Protest:

"Zehntausende gehen in diesen Tagen in Deutschland auf die Straße. Sie protestieren völlig zu Recht gegen das gebrochene Versprechen von CDU, CSU, FDP und teilweise des BSW, in irgendeiner Weise mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und auch wenn es Friedrich Merz anders sieht - eine Abstimmung mithilfe der Rechtsaußenpartei gewinnen zu wollen, ist Kooperation, fast schon Kollaboration, Zusammenarbeit mit dem Feind. Aus dem Protest dagegen den "Aufstand der Anständigen" zu machen, ist allerdings eine moralische Überhöhung. Umgekehrt ist schwer erträglich, wie Politiker von CDU, CSU, FDP - im Gleichklang mit denen der AfD alle als unpatriotische Verräter hinstellen, die sich weigern, ihren Vorstellungen von Migrationspolitik zu folgen."