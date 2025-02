ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung hellt eich etwas auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres etwas verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stieg im Januar im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 46,6 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Damit wurde eine erste Einschätzung, die 46,1 Punkten ergeben hatte, nach oben revidiert. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

Der Stimmungsindikator erreichte damit den höchsten Stand seit acht Monaten. Trotz der Erholung liegt der Indikator auf einem weiter niedrigen Niveau und bewegt sich klar unter der Expansionsschelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

"Es ist definitiv noch zu früh, von zarten Konjunkturtrieben im verarbeitenden Gewerbe zu sprechen", sagte Cyrus de la Rubia, Chefökonom vom S&P-Partner Hamburg Commercial Bank. Er sieht den Anstieg des Stimmungsindikators als "ersten Schritt in Richtung Stabilisierung".

Unter den großen Volkswirtschaften der Eurozone hat sich die Stimmung in Deutschland und Frankreich spürbar verbessert. In Italien hielt sich der Index kaum verändert unter der Expansionsschwelle.

In der spanischen Industrie hat sich die Stimmung hingegen deutlich verschlechtert. Zuvor hatte Spanien unter den großen Volkswirtschaften der Eurozone positiv hervorgestochen, weil das Land im Vergleich zu Deutschland, Frankreich und Italien weniger stark vom Außenhandel abhängig ist. Auch die relativ niedrigen Energiekosten hatten die Stimmung in den Industriebetrieben des Landes zuletzt noch gestützt.

Die Daten im Überblick:

Region/Index Januar Prognose Vorläufig Vormonat EURORAUM Industrie 46,6 46,1 46,1 45,1 DEUTSCHLAND Industrie 45,0 44,1 44,1 42,5 FRANKREICH Industrie 45,0 45,3 45,3 41,9 ITALIEN Industrie 46,3 46,9 --- 46,2 SPANIEN Industrie 50,9 53,5 --- 53,3 (in Punkten)

