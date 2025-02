US-Anleihen: Kursgewinne - US-Zollpolitik stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,27 Prozent auf 109,12 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 4,52 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende seine Drohung wahrgemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China beschlossen. Dies sorgte in Europa für große Unruhe, da Trump auch Zölle für die EU in Aussicht stellte. Einen Teil ihrer Kursgewinne gaben die Anleihen jedoch am Nachmittag wieder ab. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum gab bekannt, dass die USA ihre Zölle zumindest gegenüber Mexiko für einen Monat aussetzen würden.

Commerzbank-Volkswirt Rainer Guntermann verwies auf mögliche Auswirkungen der US-Zölle auf die Preisentwicklung. Allgemein wird ein Anstieg der Inflation in den USA erwartet, was auch Einfluss auf die Geldpolitik in den Vereinigten Staaten haben könnte.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Markt kaum. Die Industrie ist erstmals seit über zwei Jahren wieder auf Wachstumskurs. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg auf den höchsten Stand seit Oktober 2022. Der Anstieg war zudem stärker als erwartet./jsl/he