Börse Frankfurt-News: Zunehmende Zweifel an US-Tech-Party (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Indexfonds bleiben gefragt - trotz jüngster Turbulenzen am Markt. Nur bei Tech-ETFs zeigt sich eine wachsende Skepsis, hier gibt es auch Gewinnmitnahmen. Sehr beliebt sind derzeit Goldpreis-Tracker.

4. Februar 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Erst DeepSeek, dann US-Zölle - dauerhaft erschüttern lassen sich die Aktienmärkte dennoch nicht. Dass der US-Präsident Trump mit den angedrohten Zöllen wahrmacht, scheint schnell verdaut. Auch am ETF-Markt herrscht weiter Kauflaune. "Die Käufe überwiegen", meldet Frank Mohr von der Société Générale. "Nur bei den lange so beliebten Technologiewerten sehen wir auch Gewinnmitnahmen." Holger Heinrich von der Baader Bank berichtet von rund 40 Prozent mehr Käufen als Verkäufen und "deutlich anziehenden" Umsätzen. Laut Leo Puschmann von Lang & Schwarz ist zudem bei Gold-ETCs viel los - wegen des neuen Goldpreisrekords.

Der DAX, der am Freitag noch ein neues Allzeithoch von 21.800 Punkten erreicht hatte und dann unter 21.300 Zähler fiel, steht am Dienstagmittag schon wieder bei 21.430 Punkten. Beim Stoxx Europe 600 sieht es ähnlich aus. Die US-Börsen erholten sich am gestrigen Montag nach anfangs heftigen Verlusten ebenfalls.

Kalte Füße bezüglich der KI-Gewinner

Die Nachricht über Chinas extrem leistungsfähiges KI-Modell DeepSeek blieb aber nicht ganz folgenlos. "Die großen US-Indizes wie Nasdaq 100 (LU1681038599) und MSCI USA (IE00B52SFT06) werden interessanterweise verkauft", stellt Heinrich fest. Gekauft würden hingegen Minimum Volatility-Tracker wie der iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility (IE00B6SPMN59) und Dividenden-ETFs wie der Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield (IE00BH361H73). Mohr zufolge dominieren noch die Zuflüsse in MSCI USA- und S&P 500-ETFs, bei speziellen Tech-ETFs würden aber Gewinne mitgenommen.

Auch was World-ETFs angeht, sieht Mohr meist Käufe, aber durchaus auch Abgaben. Heinrich zufolge sind ESG-Produkte jetzt wieder gefragt, etwa der Deka MSCI World Climate Change ESG (DE000ETFL581) und der JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) (IE0000UW95D6). Der Letztere ist ein aktiver ETF, der das Ziel hat, den MSCI World zu schlagen. Ruhiger zu geht es laut Heinrich bei europäischen Aktien. "Auch hier sind ESG-ETFs (IE00BFNM3D14, IE00BHZPJ015, DE000A0Q4R69) wieder gefragt", bemerkt er.

Aktive ETFs immer beliebter.

Mit dem aktiven JPMorgan US Research Enhanced Index (ESG) hat es ein aktiver ETF 2024 erstmals in die Top 10 der ETFs mit den höchsten Mittelzuflüssen geschafft, wie das Analysehaus Crossflow berichtet. "Überhaupt sind aktive ETFs derzeit das Thema Nummer 1 im europäischen ETF-Markt", heißt es. Aktive Aktien-ETFs konnten ihre Assets mit einem Absatz von 12,3 Milliarden Euro 2024 um 137 Prozent steigern - auf 33,2 Milliarden Euro. "Damit sammelten aktive Aktien-ETFs 2024 erstmals mehr Nettogelder ein als nachhaltige Aktien-ETFs auf den ehemalige Megatrend ESG, die auf 11 Milliarden Euro kamen."

Indiens und Japans Aktien: Lieber nicht

Die lange beliebten indischen Aktien werden Puschmann zufolge im Moment eher abgestoßen. Der indische Aktienmarkt hatte sich, gemessen am MSCI India, bis Sommer 2024 sehr gut entwickelt, trat dann auf der Stelle und verlor im Dezember und Januar deutlicher. Ebenfalls auf den Abgabelisten stehen Mohr zufolge ansonsten nicht viel gehandelte MSCI Japan-ETFs, etwa von der UBS (LU0136240974).

"Gemischtes Bild bei Tech-ETFs"

Im Handel mit Branchen-ETFs zeigt sich die wachsende Skepsis gegenüber den Tech-Werten noch klarer. "Das Bild ist mittlerweile gemischt mit Käufen und Verkäufen", meldet Mohr. Umsatzstark: der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14), der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) und der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51). Hohe Umsätze wiesen zudem Gesundheits- und Energieinfrastruktur-ETFs (IE00B94ZB998) auf, beide mit tendenziell mehr Käufen.

Goldminen gefragt

Durch den Goldpreisanstieg sind zudem Goldminen-ETFs beliebt, bei Lang & Schwarz etwa der VanEck Gold Miners (IE00BQQP9F84), bei der Société Générale der iShares Gold Producers (IE00B6R52036).

US-Anleihen gesucht, Euro-Anleihen nicht

Darüber hinaus sind US-Treasuries gefragt, und zwar kurze und mittlere Laufzeiten, wie Mohr berichtet. Anleihen aus der Eurozone, auch Unternehmensanleihen, würden meist abgestoßen.

Beliebte Gold-ETCs, bei Krypto-ETNs "eher ruhig"

Dass der Goldpreis steigt und steigt, belebt das Geschäft mit Gold-ETCs. "Wir sehen deutlich mehr Umsatz und meist Käufe", erklärt Puschmann. Besonders beliebt: der iShares Physical Gold (IE00B4ND3602). Der Preis für die Feinunze war zuletzt auf das neue historische Hoch von 2.830,47 US-Dollar geklettert.

Der Bitcoin hat sein Allzeithoch von 109.000 US-Dollar vom Dezember hingegen noch nicht wieder erreicht. Nach einigen Turbulenzen dank DeepSeek und Zollsorgen kostet die wichtigste Kryptowährung aktuell 98.800 US-Dollar. "Trotz der Bewegung ist es im Handel mit Krypto-ETNs eher ruhig, mit Käufen und Verkäufen gleichermaßen", berichtet Puschmann.

Von Anna-Maria Borse, 4. Februar 2025, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)