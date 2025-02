Ex-Nato-Chef Stoltenberg wird wieder Norwegens Finanzminister

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Oslo (Reuters) - Der frühere Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg soll Norwegens Finanzminister werden.

Er habe Stoltenberg für dieses Amt nominiert, teilte Ministerpräsident Jonas Gahr Store am Dienstag mit. Der 65-jährige Stoltenberg ist von Beruf Ökonom und war bereits von 1996 bis 1997 Finanzminister. Er gehört der regierenden Arbeiterpartei an und war von 2000 bis 2001 sowie von 2005 bis 2013 Ministerpräsident. Stoltenberg gilt weithin als pragmatischer Politiker der Mitte.

Das westliche Militärbündnis führte Stoltenberg ein Jahrzehnt lang, darunter auch während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Im vergangenen Jahr trat Stoltenberg als Nato-Generalsekretär zurück. Er hätte eigentlich 2022 Chef der norwegischen Notenbank werden sollen. Stoltenberg trat das Amt jedoch nicht an, nachdem ihn der damalige US-Präsident Joe Biden gebeten hatte, weiter als Nato-Chef zu fungieren. Im Februar 2022 hatte Russland seine großangelegte Invasion der Ukraine begonnen.

Norwegens Europa-skeptische Zentrumspartei hatte am Donnerstag im Zuge eines Streits über die Übernahme der Energiepolitik der Europäischen Union die Koalition verlassen. Acht Monate vor der Wahl steht nun die Arbeiterpartei allein an der Regierung, weswegen eine Kabinettsumbildung notwendig wurde. Die Arbeiterpartei liegt in den Umfragen zurück. Stoltenberg war während seiner Zeit bei der Nato und danach in Norwegen sehr beliebt und könnte die Aussichten seiner Partei verbessern.

