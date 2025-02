Innenministerium meldet stark rückläufige Zahl an Asylanträgen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das Bundesinnenministerium meldet weiter rückläufige Asylbewerberzahlen.

Im Januar seien 37 Prozent weniger Anträge als im Januar 2024 gestellt worden, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag mit. In absoluten Zahlen seien dies noch 12.350 gewesen. Bereits 2024 lagen die Zahlen konstant unter denen des Vorjahres. Auch die Zahl der unerlaubten Einreisen nach Deutschland ist weiter rückläufig. Im Januar habe die Bundespolizei 5147 unerlaubte Einreisen festgestellt, auch dies weniger als im Vergleichsmonat der Vorjahre.

Seit temporäre Grenzkontrollen eingeführt wurden, seien 13.786 Personen unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt zurückgewiesen oder zurückgeschoben, teilte das Innenministerium mit. 739 Personen hätten eine Wiedereinreisesperre für Deutschland und wurden daher an der Einreise gehindert. 518 Schleuser seien vorläufig festgenommen worden. Als "Beifang" hätten 3306 offene Haftbefehle vollstreckt sowie 396 Personen aus dem links-, rechts- und ausländerextremistischen oder dem islamistischen Spektrum festgestellt werden können.

Dies zeige, dass die Maßnahmen der Bundesregierung entgegen der Vorwürfe der Opposition wirkten, teilte Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit. "Wo andere Sprüche klopfen und auf Symbolpolitik setzen, haben wir ganz konkret gehandelt", fügte die SPD-Politikerin hinzu. "Wir setzen auf Recht, Ordnung und Menschlichkeit – in enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern, nicht gegen sie", betonte die Innenministerin an Anspielung auf die Position von CDU/CSU, die alle Flüchtlinge an den deutschen Grenzen künftig abweisen wollen. Faeser verwies auf die Gesetzentwürfe etwa zur Umsetzung der europäischen Asylreform, die im Bundestag lägen und nächste Woche beschlossen werden könnten.

(Bericht von Andreas Rinke, , redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)