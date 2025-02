IRW-News: ACCESS Newswire: IXOPAY ernennt Yasser Abou-Nasr zum SVP of Product zur Förderung der Umsetzung und Skalierung

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: IXOPAY ernennt Yasser Abou-Nasr zum SVP of Product zur Förderung der Umsetzung und Skalierung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78332/IXOPAYNR0204_DEPRcom.001.jpeg

Die erfahrene Führungskraft aus dem Fintech-Bereich schließt sich IXOPAY an, um Produktinnovationen voranzutreiben und skalierbares Wachstum bei der Zahlungsorchestrierung zu fördern.

Lehi, UT / ACCESS Newswire / 4. Februar 2025 / IXOPAY, eine führende Plattform für die Zahlungsorchestrierung auf Unternehmensebene, gab die Ernennung von Yasser Abou-Nasr zum SVP of Product bekannt. Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung als Führungskraft in der Zahlungsverkehr-und der Fintech-Branche kommt Yasser zu IXOPAY, um die strategische Vision des Unternehmens umzusetzen und das Produktangebot zu erweitern, sodass das Unternehmen der wachsenden Nachfrage nach nahtlosen und sicheren Zahlungslösungen gerecht werden kann.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78332/IXOPAYNR0204_DEPRcom.002.jpeg

Yasser verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Produkten in großem Maßstab, kombiniert mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Produktmanagement, betriebliche Transformation und Entwicklung von B2B-SaaS-Plattformen. Seine Führungskompetenzen werden entscheidend dazu beitragen, die IXOPAY-Plattform für die Zahlungsorchestrierung auf Unternehmensebene voranzutreiben, die es Unternehmen weltweit ermöglicht, ihre Zahlungssysteme durch skalierbare und flexible Lösungen zu vereinfachen, zu sichern und zu optimieren.

Yassers Fähigkeit, komplexe Produktstrategien umzusetzen und zu skalieren, passt perfekt zu IXOPAYs Ziel, den globalen Markt für Zahlungsorchestrierung anzuführen, sagte Brady Harris, CEO von IXOPAY. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Ökosystem für Zahlungsverkehr und seinem visionären Ansatz für Produktinnovationen wird Yasser sicherstellen, dass unsere Lösungen unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten und gleichzeitig den Wachstumskurs von IXOPAY beschleunigen.

Yassers beeindruckende Karriere umfasst wichtige Führungspositionen, darunter Senior Vice President of Product bei Dwolla, wo er erfolgreich die Produktorganisation umstrukturierte und die strategische Umsetzung vorantreiben konnte, und Vice President of Payments Strategy and Operations bei Vesta, wo er die globale Expansion von Initiativen zur Akzeptanz und Optimierung von Zahlungen überwachte.

Ich freue mich sehr, bei IXOPAY tätig zu werden, einem Unternehmen, das die globale Zahlungslandschaft neugestaltet, so Yasser Abou-Nasr. Da Unternehmen zunehmend auf Multiprozessorstrategien setzen, bietet die Plattform von IXOPAY beispiellose Flexibilität und Innovation auf Unternehmensebene. Ich freue mich darauf, unser Produktangebot zu erweitern und unseren Kunden weltweit Zahlungslösungen der nächsten Generation anzubieten.

Über IXOPAY

IXOPAY ist ein führender Anbieter von unternehmensgerechter Zahlungsorchestrierung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Zahlungssysteme zu vereinfachen, zu sichern und zu skalieren. Im Jahr 2024 hat IXOPAY Transaktionen im Wert von über 35 Milliarden $ für Kunden aus über 30 Ländern abgewickelt. Mit einer vollständig integrierten Plattform, Tokenisierung und flexiblen Modulen zur Zahlungsoptimierung ermöglicht IXOPAY Unternehmen die nahtlose Verwaltung von Zahlungen über mehrere Anbieter hinweg. Mehr erfahren Sie unter www.ixopay.com.

Ansprechpartner: Mills Forni, Verdis, mills@verdis.xyz

QUELLE: IXOPAY

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78332

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78332&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.