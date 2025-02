Medien: USA schieben zahlreiche Inder ab

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Im Zuge ihrer verschärften Migrationspolitik haben die USA nach Medienberichten zahlreiche indische Zugewanderte ausgeflogen. Ein militärisches Transportflugzeug mit 205 Menschen an Bord, die illegal in die USA eingereist seien, habe den US-Bundesstaat Texas mit dem Ziel Indien verlassen, berichteten der Sender NDTV sowie andere indischen Medien unter Berufung auf eigene Informationsquellen. Die Maschine solle sie auf dem Abschiebeflug nach Amritsar im Nordwesten Indiens bringen.

Das Herkunftsland der abgeschobenen Migranten wurde den Berichten zufolge vorher überprüft. Das deute darauf hin, dass die indische Regierung in die Rückführungspläne eingespannt gewesen sei, hieß es. Der Flug sei wahrscheinlich der erste von vielen Flügen, die irreguläre indische Zugewanderte zurückbringen sollen.

Indiens Premier reist in die USA

Indiens Ministerpräsident Narendra Modi wird nach Berichten US-amerikanischer Medien in der kommenden Woche in Washington erwartet. Bei Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump dürfte auch die Migrationspolitik der neuen Regierung der USA ein Thema sein. Seit seinem ersten Tag im Amt treibt Trump einen harten Kurs voran und forciert unter anderem die Festnahme und Abschiebung von kriminellen Migranten und solchen ohne Aufenthaltserlaubnis. Er bemüht sich gezielt, unter Einwanderern Angst zu verbreiten und Menschen aus anderen Ländern abzuschrecken, in die USA zu kommen.

Wie der indische Nachrichtensender PTC News berichtete, hat die zuständige Polizei- und Einwanderungsbehörde ICE in den USA etwa 18.000 undokumentierte Personen auf eine erste Liste mit Indern gesetzt, die in ihr Heimatland zurückgeführt werden sollen./dg/DP/stw