OTS: World Governments Summit / Dubai versammelt mehr als 30 Staats- und ...

Dubai versammelt mehr als 30 Staats- und Regierungschefs sowie globale Führungspersönlichkeiten beim World Governments Summit 2025 (FOTO) Dubai, VAE (ots) - - Delegationen aus 140 Regierungen und führende Tech-Experten kommen vom 11. bis 13. Februar in Dubai zusammen, um Lösungen für die größten globalen Herausforderungen voranzutreiben. - Zu den prominenten Gästen zählen Staatsoberhäupter aus 30 Ländern, die Präsidentin des IWF sowie CEOs von Google, AstraZeneca, SAP, Vodafone, Dow Jones und vielen weiteren Unternehmen. In einer Zeit, in der Governance, Technologie und wirtschaftliche Resilienz die Zukunft der Nationen bestimmen, bringt der 12. World Governments Summit (WGS 2025) die einflussreichsten Führungskräfte der Welt zusammen - von Staatsoberhäuptern bis hin zu Technologiepionieren - um Lösungen zu entwickeln, die den globalen Fortschritt der nächsten Dekade prägen. Mehr als 30 Staats- und Regierungschefs, über 400 Minister, 80 internationale Organisationen, 140 Regierungsdelegationen und mehr als 6.000 Teilnehmer kommen vom 11. bis 13. Februar in Dubai zusammen, um Strategien für wirtschaftliche Stabilität, digitale Transformation und die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor zu erarbeiten. Vor dem Hintergrund eines sich beschleunigenden technologischen Wandels und geopolitischer Verschiebungen gilt der WGS als führende Plattform, auf der Regierungen, Industrien und globale Institutionen nachhaltige Veränderungen vorantreiben. "Seit seiner Gründung im Jahr 2013 ist der World Governments Summit eine Plattform für zukunftsorientiertes Denken, die Führungskräfte, Experten, Innovatoren und Unternehmer zusammenbringt, um die Zukunft zu antizipieren und zu gestalten", sagte S.E. Mohammad Al Gergawi, Minister für Kabinettsangelegenheiten der VAE und Vorsitzender des World Government Summit. "In diesem Jahr fördert das Gipfeltreffen einen globalen Dialog über den raschen Wandel und die neuen Herausforderungen, denen sich Regierungen und Gesellschaften gegenübersehen. Ziel des Gipfels ist es, die Fortschritte der Menschheit zu bewerten, Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und künftige Generationen durch eine hocheffiziente Regierungsführung und eine nachhaltige Zukunft zu befähigen." Globale Wirkung durch Zusammenarbeit Der World Governments Summit ist darauf ausgerichtet, alternative Lösungen zu entwickeln, die Governance und Innovation verbinden, um greifbare Ergebnisse zu erzielen. Mehr als 300 internationale Experten werden an den Diskussionen teilnehmen, die in 30 strategischen Berichten zusammengefasst werden. Drängende Themen - darunter die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Governance, die Zukunft der Mobilität, wirtschaftliche Resilienz, Klimaanpassung, die Transformation des globalen Gesundheitswesens, neue technologische Grenzen und der Bevölkerungsrückgang - werden in 21 Foren und über 200 interaktiven Sitzungen erörtert. Durch die Förderung internationaler Kooperationen, den Austausch von Wissen und die Entwicklung umsetzbarer Strategien befähigt der WGS Nationen, Industrien und Gesellschaften, mit Unsicherheiten umzugehen und eine widerstandsfähigere, gerechtere Zukunft zu gestalten. Zu den führenden Vertretern internationaler Organisationen, die am WGS teilnehmen, gehören: Kristalina Georgiewa, Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds; Ahmed Aboul Gheit, Generalsekretär der Arabischen Liga; Haitham Al Ghais, Generalsekretär der OPEC; Jasem Albudaiwi, Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.worldgovernmentssummit.org/events/2025