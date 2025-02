Medien: Mehrere Tote durch Schüsse an schwedischer Schule

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm (Reuters) - In Schweden sind bei einer Schießerei an einer Schule nach Medienberichten mehrere Menschen getötet worden.

Das berichteten die Zeitung "Aftonbladet" sowie die Sender SVT und TV4 am Dienstag unter Berufung auf anonyme Quellen. Ein Polizeisprecher wollte die Angaben zunächst weder bestätigen noch dementieren. Die Polizei bestätigte jedoch, dass an der Schule Schüsse gefallen seien, fünf Menschen seien getroffen worden. Es gebe einen Verdächtigen, auch er sei verletzt worden. Der Vorfall habe sich in der Stadt Örebro, etwa 200 Kilometer westlich von Stockholm, ereignet. Zunächst werde unter anderem von versuchtem Mord und Brandstiftung ausgegangen. Rettungsdienste waren vor Ort. Auf dem Campus befinden sich mehrere Bildungseinrichtungen für Kinder und Erwachsene.

(Bericht von Anna Ringstrom; Geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)