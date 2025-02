Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Migration

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Migration:

"Noch einmal legte Merz jetzt den Schwur ab, dass es nach der Wahl keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde, keine Duldung durch sie, keine Koalition mit ihr. Wie sollte das auch möglich sein mit einer nationalistischen und völkischen Partei, die politische Grundentscheidungen verachtet und revidieren will, für die die Namen Adenauer, Erhard und Kohl stehen? Merz würde gern in diese Reihe aufgenommen werden als derjenige, der Deutschland durch Besinnung auf dessen Stärken aus der Misere herausgeführt hat, in die das Land unter der Ampelkoalition geriet. Dazu braucht Merz aber ein gutes Wahlergebnis und einen Koalitionspartner, der mitmacht, nicht nur in der Migrationspolitik. Am 23. Februar wird über viel mehr abgestimmt."