Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Handelszöllen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Handelszöllen:

"Auch wenn Donald Trump die Einführung einiger Zölle vorerst aussetzt: Mit seiner Drohkulisse gegen Waren aus Mexiko, Kanada und China hat der US-Präsident gezeigt, was auch der EU blühen kann: eine Vergeltung dafür, dass europäische Produkte in den USA gefragter sind als US-amerikanische in Europa. ... Die EU-Kommission wird wohl mit gezielten Gegenzöllen reagieren. Aber diese taktischen Gegenmaßnahmen werden kaum ausreichen, um die Folgen für die europäische Wirtschaft abzumildern, die ihre Produkte in den USA künftig teurer verkaufen muss. Vor allem wird - zum zweiten Mal nach dem Zollstreit um chinesische E-Autos - Europas Einigkeit auf die Probe gestellt. Denn die Exportüberschüsse der einzelnen EU-Länder gegenüber den USA sind unterschiedlich groß, die Zölle jedoch betreffen alle."