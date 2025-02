Syrische Regierung peilt bis zu fünf Jahre für Präsidentenwahl an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Beirut/Kairo (Reuters) - Syriens neue Regierung hat vier bis fünf Jahre als Zeitrahmen für Präsidentschaftswahlen genannt.

Es werde eine umfangreiche Infrastruktur für die Abstimmung benötigt, sagte Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in einer am Montag im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache. Diese Infrastruktur müsse wiederhergestellt werden, was Zeit benötige. Die Behörden müssten zudem die Wahlregister aktualisieren. Sonst würde jede Wahl angezweifelt. Scharaa hatte im Dezember angekündigt, dass die Ausarbeitung einer neuen Verfassung bis zu drei Jahre dauern könnte.

Scharaa war der Anführer einer islamistischen Rebellengruppe, die Anfang Dezember Präsident Baschar al-Assad stürzte. Er wurde am 30. Januar zum Übergangspräsidenten ernannt. Scharaa hat eine Regierung versprochen, die alle Bevölkerungsgruppen Syriens berücksichtigt.

