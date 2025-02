TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Februar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. Februar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz 07:00 CHE: UBS, Q4-Zahlen (Call 9.00 h) 07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen 07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystencall) 07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen 07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen 08:00 DEU: Hawesko, Jahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen 10:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen 12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen 13:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen 14:00 NLD: Ferrari, Jahreszahlen 14:00 USA: Fox Corp, Q2-Zahlen 17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day 19:00 USA: IBM, Investor Day 22:05 USA: Alphabet, Q4-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen 22:10 USA: AMD, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AT&S, Q3-Zahlen FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen USA: Amgen, Q4-Zahlen USA: Juniper Networks, Q4-Zahlen USA: Cummins, Q4-Zahlen USA: Snap Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 ROU: Erzeugerpreise 12/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verwahrentgelte auf Sicht- und Spareinlagen, Karlsruhe 09:00 DEU: Abwicklungskonferenz 2025 der Finanzaufsicht BaFin, Frankfurt 10:00 DEU: Neuansetzung der Hauptverhandlung gegen Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn, Braunschweig 11:00 DEU: Online-PK VDI und IW zum Arbeitsmarkt für Ingenieure und IT-Fachkräfte, Düsseldorf POL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Warschau (zweiter und letzter Tag) HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

