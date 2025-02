Umfrage: Rechte Reform UK erstmals in Großbritannien vorn

London/Berlin (Reuters) - In Großbritannien liegt die rechte Reform UK erstmals in einer Umfrage an erster Stelle.

Die Zeitung "Times" veröffentlichte am Montag die YouGov-Erhebung, wonach die Partei von Nigel Farage mit 25 Prozent knapp vor der regierenden Labour mit 24 Prozent und den Konservativen mit 21 Prozent liegt. Zwar weist YouGov darauf hin, dass der Vorsprung von einem Prozentpunkt für Reform UK noch innerhalb der Fehlerquote der Umfrage vom Sonntag und Montag liegt. Dem Sender Sky News zufolge dürfte sie jedoch innerhalb der Tories die Debatte anfeuern, ob die Partei mit der Reform UK verschmelzen sollte. Die Tory-Vorsitzende Kemi Badenoch lehnt dies entschieden ab.

Wegen des britischen Wahlsystems muss eine Mehrheit in der Bevölkerung nicht zwangsläufig zu einer Mehrheit der Sitze im Unterhaus führen. Labour gewann die jüngste Abstimmung im Juli deutlich. Der neuen Umfrage zufolge gab sie jetzt drei Prozentpunkte im Vergleich zur vorherigen Erhebung vom 26. bis 27. Januar ab. Reform UK legte dagegen um zwei Prozentpunkte zu.

(Bericht von Muvija M und Scot W. Stevenson, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)