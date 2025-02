Vergeltungsaktion Chinas - Zölle gegen Kohle und Flüssigerdgas aus den USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ottawa/Washington (Reuters) - Wenige Minuten nach Inkrafttreten der von US-Präsident Donald Trump initiierten Zölle auf Importe aus China hat die Volksrepublik ein Paket von Zöllen auf eine Reihe von Produkten aus den USA angekündigt.

Die Maßnahmen sollten ab 10. Februar gelten, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Peking mit. China nimmt demnach vor allem Energie-Exporte der USA ins Visier. So sollen Zölle von 15 Prozent auf Kohle und Flüssiggas sowie in Höhe von zehn Prozent auf Rohöl erhoben werden. Abgaben von zehn Prozent sollen auch auf landwirtschaftliche Geräte und einige Fahrzeug-Modelle fällig werden.

Die zusätzlichen US-Zölle von zehn Prozent auf alle chinesischen Einfuhren in die Vereinigten Staaten traten am Dienstag um 12.01 Uhr amerikanischer Ostküstenzeit (06.01 MEZ) in Kraft. Mit der nun erfolgten unmittelbaren Reaktion Chinas wird der Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt angeheizt. Trump hatte die neuen US-Zölle gegen China damit begründet, dass die Führung in Peking den Handel mit illegalen Drogen nicht gestoppt habe.

Seine Androhung von Zöllen von 25 Prozent gegenüber Mexiko und Kanada hatte Trump am Montag dagegen in letzter Minute doch nicht wahr gemacht. Im Gegenzug für Zugeständnisse bei der Grenzsicherung und der Bekämpfung der Kriminalität einigte er sich mit den beiden Nachbarländern darauf, die neuen Zölle noch vor Inkrafttreten 30 Tage lang auszusetzen. Der Europäischen Union hat Trump ebenfalls mit Zöllen gedroht.

(Bericht von Trevor Hunnicutt und Kevin Huang, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Sabine Wollrab.