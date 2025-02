Windparks auf See liefern mehr Strom

BERLIN (dpa-AFX) - Windparks in Nord- und Ostsee haben im vergangenen Jahr mehr Strom geliefert. Nach Branchenangaben erzeugte die Offshore-Windenergie im Jahr 2024 insgesamt 25,7 Terawattstunden (TWh) Strom - im Jahr zuvor waren es 23,5 TWh. Der Anteil der Offshore-Windenergie an der deutschen Stromerzeugung lag 2024 bei 5,9 Prozent.

Ende 2024 waren in Deutschland insgesamt 1.639 Offshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt rund 9,2 Gigawatt (GW) in Betrieb. 73 Anlagen mit insgesamt 742 Megawatt speisten im Jahresverlauf erstmals in das Stromnetz ein.

Das gesetzlich festgelegte Ausbauziel von mindestens 30 Gigawatt Offshore-Windenergie bis zum Jahr 2030 werde voraussichtlich erst 2031 erreicht, teilten Branchenverbände mit. Die Gründe dafür seien Verzögerungen beim Netzausbau sowie eine gesetzlich festgelegte Flexibilität bei der Fertigstellung von Windparks auf See. Das Ziel für 2035 von mindestens 40 GW dagegen werde bereits ein Jahr früher erfüllt. Voraussetzung seien aber planbare Rahmenbedingungen für die Branche./hoe/DP/jha