Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch erneut gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,14 Prozent auf 133,46 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,36 Prozent.

Nach wie vor sorgt die US-Zollpolitik für Verunsicherung an den Finanzmärkten, was die Nachfrage nach Bundesanleihen stützte. Die Aussetzung der Zölle für Kanada und Mexiko hatte zwar für eine gewisse Entspannung gesorgt. Die Zölle auf chinesische Waren blieben jedoch in Kraft und China beschloss Gegenzölle. Eine weitere Eskalation, auch mit Blick auf die EU, ist möglich.

Zuletzt hätten die Erwartungen zusätzlicher negativer Konjunkturauswirkungen der US-Politik für die EU die Spekulation auf weitere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht, heißt es in einer Einschätzung der Dekabank, was die Renditen der Bundesanleihen belastete und die Kurse im Gegenzug stützte.

Vor diesem Hintergrund rückten Konjunkturdaten im Handelsverlauf eher in den Hintergrund. Gestützt wurden die Festverzinslichen am Nachmittag allerdings durch einen überraschenden Stimmungsdämpfer in US-Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen./jkr/he