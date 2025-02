OTS: Tony's Chocolonely / Mehr als nur Schokolade: Wie Tony's Chocolonely ...

Mehr als nur Schokolade: Wie Tony's Chocolonely erfolgreich mit Fairness und Verantwortung vorangeht (FOTO) Amsterdam (ots) - Tony's Chocolonely hat kürzlich seinen Wirkungs- und Finanzbericht für das Geschäftsjahr, das am 30. September 2024 endete, veröffentlicht, zusammen mit dem jährlichen Fair Report für 23/24 (https://online.flippingbook.com/view/189607595/) . Dabei zieht das Unternehmen eine positive Bilanz: Trotz unsicherer Marktbedingungen und stark steigender Kakaopreise konnte Tony's sowohl seinen Umsatz als auch seinen Einfluss im globalen Kakaosektor weiter ausbauen und für mehr Gerechtigkeit für Kakaofarmer:innen sorgen. Umsatzwachstum in einem schwierigen Marktumfeld Das Unternehmen steigerte seinen Nettoumsatz um 50 Millionen Euro, was einem Wachstum von 33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders hervorzuheben ist der Erfolg in den USA, wo der Umsatz um beeindruckende 86 % stieg und erstmals die Marke von 50 Millionen US-Dollar überschritt. Auch in Europa verzeichnete Tony's ein stabiles Wachstum von 21 %. Trotz der gestiegenen Kakaopreise und hoher Investitionen in die Skalierung blieb das Unternehmen mit einem EBITDA von 1,2 Millionen Euro profitabel. Nachhaltige Beschaffung als Wachstumstreiber Ein zentraler Erfolgsfaktor war die Initiative Tony's Open Chain (https://www.tonysopenchain.com/) , die auf eine nachhaltige und faire Beschaffung von Kakao setzt. In der Saison 2023/24 konnte das Unternehmen das Volumen der eingekauften Kakaobohnen um 19 % steigern - eine Menge von 17.690 Tonnen. Für 2024/25 wurden bereits Bestellungen von 30.000 Tonnen aufgegeben, was einer beeindruckenden Steigerung von 71 % entspricht. Neue Partnerschaften stärken das Netzwerk Im Berichtszeitraum traten sechs neue Partner dem Tony's Open Chain-Netzwerk bei, darunter bekannte Marken wie Feastables (https://de.feastables.com/) und der britische Einzelhändler Waitrose. Insgesamt umfasst das Netzwerk nun 20 Partner, sogenannte Mission Allies, die gemeinsam mit Tony's für faire Handelspraktiken in der Kakaoindustrie eintreten. Investitionen in die Zukunft Um die steigende Nachfrage zu decken, investiert Tony's Chocolonely in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in Belgien. Diese Investitionen werden durch bestehende Anteilseigner finanziert und sollen die Produktion erheblich steigern. Mehr Fairness für Kakaofarmer:innen Die sozialen Fortschritte sind ebenfalls bemerkenswert: 20.296 Kakaofarmer:innen profitieren inzwischen von den verbesserten Bedingungen der 5 Sourcing-Prinzipien (https://de.tonyschocolonely.com/pages/tony-s-5-sourcing-prinzipien) von Tony's Chocolonely, darunter der garantierte höhere Preis für Kakao. Das ist eine Steigerung von 14,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Fortschritte im Kampf gegen illegale Kinderarbeit Tony's zeigt auch Erfolg im Kampf gegen illegale Kinderarbeit: In den Partner-Kooperativen liegt der Anteil illegaler Kinderarbeit mittlerweile unter 4 %, während der Branchendurchschnitt bei alarmierenden 47 % liegt. Dieser Fortschritt zeigt, dass es realistische Wege gibt, illegale Kinderarbeit in der Kakaoindustrie nachhaltig zu bekämpfen. Ökologische Verantwortung: Tony's setzt auf Nachhaltigkeit Tony's verfolgt das Ziel, eine 100 % umweltfreundlich rückverfolgbare Lieferkette zu schaffen. Die Initiative Tony's Open Chain geht dabei sogar über die Anforderungen der EU-Verordnung zur Entwaldungsvermeidung hinaus und überwacht aktiv den Schutz gefährdeter Zonen. Fazit: Ein starkes Zeichen für eine gerechtere Zukunft Tony's Chocolonely zeigt, dass es möglich ist, wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung zu verbinden. Das Unternehmen setzt damit ein klares Zeichen für eine fairere und nachhaltigere Zukunft der Kakaoindustrie - für alle Beteiligten. Douglas Lamont, CEO/Chief Chocolonely kommentiert dazu: "Dieses Jahr hat zweifellos erhebliche Herausforderungen für die Branche mit sich gebracht, insbesondere durch steigende Kakaopreise. Trotzdem wächst Tony's Chocolonely, und unser Einfluss vor Ort in Westafrika wächst ebenfalls. Unser Bericht in diesem Jahr liefert weitere Beweise dafür, dass unser Modell der 5 Beschaffungsprinzipien im großen Maßstab funktionieren kann und langfristige, nachhaltige Vorteile für Kakaofarmer:innen und ihre Familien bringt - nicht zuletzt, indem es einen Weg schafft, Kinderarbeit strukturell aus der Kakao-Wertschöpfungskette zu beseitigen. Während Tony's Chocolonely schnell gewachsen ist, sind unsere Kakaovolumina noch schneller gewachsen. Wir haben viele neue Partner gewonnen, unsere "Mission Allies", die sich entschieden haben, ihren Kakao über Tony's Open Chain zu beziehen, darunter einige der am schnellsten wachsenden Schokoladenmarken und bekannte Einzelhändler. Um systemische Veränderungen zu inspirieren, müssen wir der Branche zeigen, dass unser Geschäftsmodell auch für die Aktionäre funktioniert. Die Zahlen belegen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, mit einem erheblich gestiegenen Nettoumsatz bei gleichzeitig positivem EBITDA, unterstützt durch starkes Wachstum in den USA und vielen unserer Kernmärkte in Europa. Ich bin dankbar für das wachsende Team von Tony's und die steigende Zahl an Mission Allies, die sich uns auf dieser Reise angeschlossen haben - gemeinsam können wir die Ausbeutung im Kakao beenden."