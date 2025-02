ROUNDUP/Eurozone: Einkaufsmanagerindex steigt und signalisiert leichtes Wachstum

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Januar verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg einer zweiten Berechnung zufolge um 0,6 Punkte auf 50,2 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit fünf Monaten. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Der Gesamtindikator liegt damit knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Es wird also ein Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert.

Im Dienstleistungssektor fiel der Wert hingegen um 0,3 Punkte auf 51,3 Punkte. In einer ersten Schätzung waren noch 51,4 Punkte ermittelt worden. Das schwache Wachstum im Dienstleistungssektor setze sich zu Jahresbeginn fort, kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Angesichts der leichten Wachstumsbeschleunigung bei neuen Aufträgen und der Beschäftigung könnte der Dienstleistungssektor im ersten Quartal aber etwas an Dynamik gewinnen.

Der bereits am Montag veröffentlichte Industrieindikator hatte zugelegt. Hier liegt der Wert aber immer noch deutlich unter der Wachstumsschwelle.

In Deutschland hat sich im Januar die Stimmung im Dienstleistungssektor verbessert. Eingetrübt hat sie sich jedoch in Frankreich. Der Rückgang fiel zudem noch stärker aus, als in einer ersten Schätzung ermittelt. Frankreich leidet unter politischer Instabilität. In Spanien hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor merklich eingetrübt. Sie liegt aber immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. In Italien sank der Indikator leicht. In Spanien und Italien wird keine Erstschätzung durchgeführt.

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index Januar Erstschätzung Prognose Vormonat EURORAUM Gesamt 50,2 50,2 50,2 49,6 Industrie 46,6 46,1 46,1 45,1 Dienste 51,3 51,4 51,4 51,6 DEUTSCHLAND Industrie 45,0 44,1 44,1 42,5 Dienste 52,5 52,5 52,5 51,2 FRANKREICH Industrie 45,0 45,3 45,3 41,9 Dienste 48,2 48,9 48,9 49,3 ITALIEN Industrie 46,3 --- 46,9 46,2 Dienste 50,4 --- 50,4 50,7 SPANIEN Industrie 50,9 --- 53,5 53,3 Dienste 54,9 --- 56,8 57,3

(Angaben in Punkten)

