US-Vizepräsident Vance bei Münchner Sicherheitskonferenz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Keine vier Wochen nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump kommt nächste Woche erstmals ein hochrangiger Vertreter seiner Regierung nach Deutschland. Vizepräsident J.D. Vance wird an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen, die vom 14. bis 16. Februar im Hotel Bayerischer Hof stattfindet, wie die Konferenzleitung mitteilte.

Auch in den vergangenen Jahren waren die Vereinigten Staaten mit ihren Vizepräsidenten bei dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik vertreten. Ein US-Präsident war dagegen noch nie dabei. Vance war bereits 2024 als republikanischer Senator zu der Konferenz nach München gekommen.

In diesem Jahr werden 60 Staats- und Regierungschefs in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Es gilt als wahrscheinlich, dass er sich am Rande der Konferenz mit Vance treffen wird./mfi/DP/men