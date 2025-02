USA: Privatwirtschaft schafft mehr Stellen als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft in den USA hat im Januar mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 183.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 150.000 erwartet. Im Dezember hatte der Stellenaufbau bei revidiert 176.000 (zuvor 122.000) gelegen.

"Wir hatten einen starken Start ins Jahr 2025, der jedoch eine Spaltung am Arbeitsmarkt verdeckt", kommentierte Nela Richardson, Chefvolkswirtin bei ADP. "Die verbraucherorientierten Branchen sorgten für einen Anstieg der Neueinstellungen, während das Beschäftigungswachstum bei den Unternehmensdienstleistungen und der Produktion schwächer ausfiel."

Der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt spricht tendenziell gegen Zinssenkungen. Die Fed hatte Zinssenkungserwartungen zuletzt gedämpft. In der vergangenen Woche hatte sie die Leitzinsen stabil gehalten. Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird an diesem Freitag veröffentlicht./jsl/jkr/men