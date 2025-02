Börse Frankfurt-News: "Deutlich höhere Umsätze" (Zertifikate)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Von hohen Umsätzen berichten die Zertifikate-Händler an der Börse Frankfurt. Gefragt sind vor allem Produkte auf Technologie-Aktien und Krypto-Assets. Aber auch der Euro Stoxx 50 und der Euro Bund Future als Anleihebarometer stehen im Fokus.

6. Februar 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). "Wir sehen bei den Umsätzen einen deutlichen Anstieg durch die Rückkehr der Volatilität", erklärt Patrick Kesselhut von der Société Générale. Julius Weiß von HSBC spricht ebenfalls von einem regen Handel, "besonders Mitte/Ende Januar im Rahmen der Zinsentscheidungen und dem Start der Quartalssaison". Zudem hätten die zahlreichen Höchststände beim DAX und anderen beliebten Basiswerten zu einer Belebung des Handels beigetragen.

SAP als deutsche Tech-Hoffnung

Heiß begehrt ist vor allem der Technologiesektor. Zu den vier beliebtesten Basiswerten bei der Société Générale gehören laut Kesselhut neben dem DAX noch der Nasdaq 100 und die Aktien von Nvidia und Tesla. In die Top-10 hat es zudem das DAX-Schwergewicht SAP geschafft. "Wir sehen SAP als deutsche Tech-Hoffnung unter den Aufsteigern, immerhin Platz 8 bei den Basiswerten". Die Anlegerinnen und Anleger setzen hier mehrheitlich auf weiter steigende Kurse und nutzen dafür klassischen Call-Optionsscheine (DE000SY523L9) und (DE000SY523N5). Auch generell sieht der Zertifikate-Spezialist bei Hebelprodukten eine klare Zunahme der Calls und damit einen erhöhten Optimismus. "Das Sentiment war vor einigen Wochen noch anders".

Short beim Nasdaq 100 und Long bei Rheinmetall

Die Kunden von HSBC stellen sich immer öfter auch auf die andere Seite des Marktes, um auf fallende Kurse zu spekulieren oder ihr Aktiendepot gezielt vor einer stärkeren Korrektur zu schützen. Der Turbo Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100 (DE000HT1JLV1) wird "stark gehandelt", kann Weiß berichten. Der nur noch bis Mitte März laufende Schein hat aktuell einen Hebel von 15, so dass im Erfolgsfall schnell hohe Gewinne möglich sind. Bei einem Indexanstieg über die Barriere von 23.000 Punkten kommt es allerdings zum vorzeitigen Knock-out. Nicht ganz so spekulativ erscheint ein klassischer Call-Optionsschein auf den Rüstungskonzern Rheinmetall (DE000HT0X1G7) mit einem Basispreis von 750 Euro und einer Laufzeit bis Dezember 2027. "Der Schein wurde gut gekauft, um über die nächsten 2,5 Jahre auf steigende Kurse zu setzen". Ein vorzeitiges Aus droht bei dieser Art der Hebelprodukte nicht.

Mit dem Euro Bund Future auf Zinsänderungen spekulieren

Neben Aktien steht auch die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen im Fokus. Mit Abstand der beliebteste Basiswert ist hier der an der Eurex gehandelte Euro-Bund-Future als Stimmungsbarometer für den deutschen Anleihemarkt. Beim Bankhaus Vontobel setzen die Kunden aktuell verstärkt auf fallende Zinsen, was im Umkehrschluss einen Anstieg des Bund Future zur Folge hätte. Laut David Hartmann wird dafür zum Beispiel ein gut 30-fach gehebelter Mini Long Future auf den Euro Bund Future (DE000VU646U8) genutzt. Bei Anleihe-Produkten sind die Hebel wegen der üblicherweise geringeren Kursschwankungen des Basiswertes in der Regel deutlich höher als bei Scheinen auf Aktien oder Aktienindizes.

Euro Stoxx 50-Discounter als Tagesgeld-Alternative

Im Segment der Anlagezertifikate ist auch wieder das starke Interesse an Tech-Aktien erkennbar. "Nvidia wurde im Anlagebereich als Einzelaktie am stärksten gefragt", berichtet Hartmann. Gesucht ist zum Beispiel ein bis Ende des Jahres laufendes Discount Zertifikat auf Nvidia mit einem Cap bei 100 Dollar und zweistelligen Renditechancen (DE000VC0LJ29). Auf Indexebene beobachtet Weiß eine gute Nachfrage nach einem im Dezember fälligen Discount-Zertifikat auf den Euro Stoxx 50 (DE000HS32072) mit einem Cap bei 3.900 Punkten und knapp 3,5 Prozent Maximalrendite. "Hier zeigt sich, dass auch konservative Ausstattungen interessant sind und zum Beispiel als Alternative zu Festgeld oder Tagesgeld genutzt werden", erklärt der Zertifikate-Experte mögliche Hintergründe.

Krypto-Produkte bleiben gefragt

Laut Markus Königer von der ICF Bank zählt neben den Tech-Aktien auch das Krypto-Segment weiterhin zu den "Storys, die gespielt werden". Zu den am häufigsten gehandelten Produkten zählen hier das Tracker-Zertifikat auf DER AKTION?"R Krypto TSI (CH1171791515) und das Tracker-Zertifikat auf B?-RSE ONLINE Best of Krypto (CH1171793321). Dabei handelt es sich um zwei klassische Partizipationszertifikate von Leonteq auf Indizes, die sich aus verschiedenen Kryptowährungen zusammensetzen. Auf reges Interesse stoßen laut Hartmann auch die Tracker-Zertifikate auf Bitcoin (DE000VQ63TC1) und Ethereum (DE000VQ552V2). In diesem nicht gehebelten Anlagesegment sind zudem Tracker auf den Solactive Quantum Computing Index (DE000VP4XD45) und den Solactive A.I. Performance-Index (DE000VL3SJB4) gefragt. Womit wir wieder im Bereich der Tech-Werte sind.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)