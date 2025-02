DAX® - Gap als Schlüssel

Der DAX® schlägt sich im bisherigen Wochenverlauf wacker. Schließlich stehen seit der „Abrisskante“ in Form des Abwärtsgaps vom Wochenbeginn (obere Gapkante bei 21.689 Punkten) drei weiße Tageskerzen in Serie zu Buche. Heute dürften die deutschen „blue chips“ versuchen, die beschriebene Kurslücke weiter einzugrenzen. Ein vollständiges Schließen dieser Abrisskante würde das Aktienbarometer endgültig zurück in die Erfolgspur bringen. Für einen kleinen Wermutstropfen sorgt der MACD, denn der Trendfolger droht weiterhin ein (zeitnah) negatives Schnittmuster auszuprägen. Diese Sorge wird nicht kleiner, wenn man bedenkt, dass relativ viele Einzelwerte ein solches Ausstiegssignal bereits geliefert haben. Auf der Unterseite markiert deshalb das bisherige Wochentief (21.253 Punkte) eine erste Rückzugsmarke. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ergibt sich hier eine bemerkenswerte Veränderung. Der Anteil der Bären unter den amerikanischen Privatanlegern ist mit 42,9 % nicht nur deutlich gestiegen, sondern übersteigt auch den historischen Mittelwert von 31,0 % massiv. Mit anderen Worten: Die Sentimentkorrektur hat stattgefunden.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.