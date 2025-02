EQS-News: SdK ruft Anleiheinhaber der Saxony Minerals & Exploration – SME AG zur Interessensbündelung auf

Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung

SdK ruft Anleiheinhaber der Saxony Minerals & Exploration – SME AG zur Interessensbündelung auf



06.02.2025 / 13:00 CET/CEST

Die Saxony Minerals & Exploration – SME AG hat die Inhaber der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YN7A3 / WKN: A2YN7A) mit einem derzeit ausstehenden Nominalwert von 7,17 Mio. Euro zu einer Anleihegläubigerversammlung eingeladen, die am 24.02.2025 stattfinden wird.

Die Anleiheinhaber sollen auf der Gläubigerversammlung einer Laufzeitverlängerung um vier Jahre bis zum 01.05.2029 zustimmen. Darüber hinaus soll beschlossen werden, dass sämtliche bereits aufgelaufenen und zukünftigen Zinszahlungen kumuliert erst am 01.05.2029 bezahlt werden müssen. Den Anleihegläubigern soll ferner das Recht eingeräumt werden, die Anleiheforderung und die Zinsansprüche in Aktien der Emittentin zu Vorzugskonditionen zu wandeln. Zudem soll ein gemeinsamer Vertreter der Anleiheinhaber bestellt und mit umfangreichen Rechten ausgestattet werden.

Hintergrund der Beschlussvorschläge sei die Verzögerung bei der Erteilung des für die Aufnahme des Bergbaubetriebs in Pöhla erforderlichen Planfeststellungsbescheids, der erst im Januar 2025 unanfechtbar geworden sei. Daher könne erst jetzt mit dem weiteren Aus- und Aufbau der Produktionsanlagen begonnen werden. Nach den ursprünglichen Erwartungen der Emittentin hätte jedoch bereits in 2022 mit dem etwa 2 Jahre dauernden Bau bzw. Ausbau der für die industrielle Gewinnung von Wolfram und Flussspat erforderlichen Anlagen begonnen werden sollen. Demgemäß hätten bereits in 2024 Umsatzerlöse von 30 Mio. Euro erzielt werden sollen, die zur Rückzahlung der Anleihe hätten verwendet werden sollten.

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. („SdK“) rät den betroffenen Anleiheinhabern, ihre Interessen zu bündeln. Um eine bestmögliche Wahrung ihrer Interessen gewährleisten zu können, organisiert die SdK eine Interessensgemeinschaft für die betroffenen Anleiheinhaber sowie eine kostenlose Stimmrechtsvertretung in der Anleihegläubigerversammlung sowie möglichen weiteren Abstimmungen. Betroffene Anleger können sich hierzu unter www.sdk.org/smeag registrieren. Die SdK wird die dort registrierten Anleiheinhaber mittels Newsletter über die weiteren Entwicklungen informieren und diese auf der kommenden Gläubigerversammlung kostenlos vertreten.

Ihren betroffenen Mitgliedern steht die SdK für Fragen gerne per E-Mail unter info@sdk.org oder unter der Telefonnummer 089 / 2020846-0 zur Verfügung.

München, den 06.02.2025

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Emittentin!

