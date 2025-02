Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum erfreuen sich bei privaten und institutionellen Investoren wachsender Beliebtheit - neben Privatanlegern engagieren sich mittlerweile auch Family Offices und global agierende Investmentbanken im Kryptomarkt. Anleger streben dabei nicht nur attraktive Renditen an, sondern auch eine breitere Diversifikation ihres Portfolios sowie Investitionen in zukunftsweisende Technologien.

Die Bestimmung der optimalen Allokation digitaler Vermögenswerte in traditionellen Portfolios ist für viele Investoren von zentraler Bedeutung. Die Integration von Kryptowährungen kann einzigartige Diversifikationsmöglichkeiten und Potenzial für langfristiges Wachstum bieten, erfordert jedoch eine sorgfältige Strategie und fundierte Einblicke.

Doch wie viel Krypto gehört in ein ausgewogenes Portfolio, und wie schafft man eine optimale Diversifikation? Eine ausführliche Darstellung sowie weitere Einblicke sind in dem nachfolgenden Artikel dargestellt.

Wie kann man die Chance, in diese innovative Anlageklasse zu investieren, sinnvoll umsetzen?

Mittlerweile gibt es jedoch effiziente traditionelle Finanzprodukte, die ein Investment in den Krypto-Sektor und eine Integration in das eigene Portfolio sehr einfach, kostengünstig und effizient umsetzbar machen. Eine effektive Möglichkeit stellt hier der DDA Crypto Select 10 ETP der Deutsche Digital Assets dar. Dieser nach Marktkapitalisierung gewichtete ETP deckt etwa 90 Prozent des gesamten Krypto-Marktes in einem einzigen Produkt ab und wird regelmäßig neugewichtet.

Darum eignet sich der DDA Crypto Select 10 ETP perfekt als Krypto-Satellit für das eigene Portfolio

Der ETP vereint die größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung und erzeugt ein optimales Rebalancing durch regelmäßige Anpassungen. Aufstrebende Coins werden automatisch in das Produkt aufgenommen, während schwächere Positionen herausrotieren. Bitcoin als Makro-Asset, Zug-Pferd des Sektors und etablierteste Kryptowährung macht dabei das Fundament mit einem Anteil von 60-70 Prozent aus.

Ethereum und bis zu 8 weitere Krypto Assets machen circa 30-40 % des Portfolios aus. In Bullenmärkten ermöglicht das hohe Beta dieser Coins eine Outperformance gegenüber Bitcoin. Ein Performance-Vergleich des DDA Crypto Select 10 ETP zeigt, dass der zugrunde liegende Index (MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close Index, MVDAMV) im Vergleich zu anderen Krypto-Basket-ETPs die besten Ergebnisse erzielt. Es weist die höchste historische kumulative Rendite, die höchste risikoadjustierte Rendite (Sharpe Ratio) und den geringsten maximalen Drawdown auf:

Per: Januar 2025, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Auswirkungen der Integration von Kryptowährungen in traditionelle Anlageportfolios und zeigt dabei sowohl die potenziellen Vorteile als auch die damit verbundenen Risiken auf.

Aufteilung Annualisierte Rendite Volatilität Sharpe-Ratio Maximale Drawdown 60 % Aktien / 40 % Anleihen 9,48 % 11,91 % 0,80 - 21,71 % 59,5 % Aktien / 39,5 % Anleihen / 1 % Krypto 10,18 % 11,96 % 0,85 - 22,17 % 58,5 % Aktien / 38,5 Anleihen / 3 % Krypto 11,58 % 12,16 % 0,95 - 23,08 % 57,5 % Aktien / 37,5 % Anleihen / 5 % Krypto 12,98 % 12,50 % 1,04 - 23,99 %

Per: Januar 2025, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der DDA Crypto Select 10 ETP eignet sich perfekt als Satelliten-Position für jedes Anleger-Portfolio, um eine Krypto-Strategie effizient, einfach und kostengünstig umzusetzen. Die individuelle Risikofreude kann dabei einfach entsprechend der Gewichtung angepasst werden. Die Umsetzung durch den ETP eliminiert viele Hürden, die Neulinge im Krypto-Bereich antreffen, da kein technisches Knowhow bezüglich der Blockchain notwendig ist, der Handel komplett reguliert abläuft und die Werte des ETP physisch hinterlegt sind und das Kapital damit besichert ist.

Der DDA Crypto Select 10 ETP im Überblick

WKN A3G3ZD ISIN DE000A3G3ZD0 Basiswährung US-Dollar Produktkategorie Anlageprodukte Derivatekategorie ETC-/ETN-Zertifikat Emittent Deutsche Digital Assets (DDA) Management Gebühr p.a.* 1,69 %

Für Einsteiger in die Krypto-Welt eignet sich der DDA Crypto Select 10 ETP als perfekter Start, um schnell und einfach das Potenzial hinter dem Krypto-Sektor in das eigene Portfolio zu integrieren, ohne massive Anpassung an der Verwaltung und Umsetzung des eigenen Portfolios vornehmen zu müssen.

