IRW-News: ACCESS Newswire: Die US-Blockchain-Firma Kadena und der kroatische Fußballverband (HNS) wollen gemeinsam als Partner das Fan-Engagement revolutionieren

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die US-Blockchain-Firma Kadena und der kroatische Fußballverband (HNS) wollen gemeinsam als Partner das Fan-Engagement revolutionieren

Die Vereinbarung betrifft die regulären Saisonspiele sowie den FIFA World Cup 2026 und die UEFA EURO 2028

NEW YORK CITY, NEW YORK / ACCESS Newswire / 6. Februar 2025 / Kadena, Branchenführer auf dem Gebiet der skalierbaren Blockchain-Technologie, und der kroatische Fußballverband (Hrvatski nogometni savez, HNS) sind eine zukunftsweisende Partnerschaft eingegangen, um den Fans der kroatischen Fußballnationalmannschaft ein reibungsloses digitales Fan-Engagement zu ermöglichen. Diese Partnerschaft umfasst alle großen internationalen Fußball-Events bis ins Jahr 2028, einschließlich des FIFA World Cup 2026 und der Fußball-Europameisterschaft UEFA Euro 2028.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78390/980263Kadena_060225_de_PRCOM.001.jpeg

Kadena und der kroatische Fußballverband wollen gemeinsam als Partner das Fan-Engagement revolutionieren

Diese Zusammenarbeit ermöglicht öffentlichkeitswirksame Aktivierungen, den Zugang zur VIP-Erlebniswelt sowie die Migration des ERC-20-Fan-Tokens VATRENI des HNS von Polygon nach Kadena über die Kinesis Bridge.

Das Ziel, das wir mit dem [VATRENI-] Token verfolgen, besteht darin, die Grenzen der bisherigen Fan-Engagement-Möglichkeiten zu erweitern und ein stärker zukunftsorientiertes Fanerlebnis zu bieten. Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit unserem Partner das Ökosystem des kroatischen Fußballverbandes mit einer Vielzahl an neuen Technologien wie KI-Tools, virtuellen Erfahrungen und personalisierten Aktivierungen zu bereichern und damit dem Fanerlebnis eine völlig neue Dynamik zu geben, so Joel Woodman, Head of Partnerships bei Kadena.

Diese Vision teilt auch HNS-Präsident Marijan Kusti: HNS hat es sich zur Aufgabe gemacht sicherzustellen, dass sich der kroatische Fußball im Hinblick auf die Zukunft weiterentwickelt und sich an den vorherrschenden Trends orientiert, nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die Gesellschaft als Ganzes, vor allem was die Fußballbegeisterten und Fans der kroatischen Nationalmannschaft betrifft. Die Erlebniswelten der Fans entwickeln und verändern sich genauso rasant wie die neuen Technologien, wie etwa Kryptowährungen, und die künstliche Intelligenz hält immer mehr Einzug in unseren Alltag. Mit dieser Entwicklung wollen wir Schritt halten und sie durch unser Projekt VATRENI auch fördern.

Mit dieser Partnerschaft wird die Migration eines der ersten EVM-basierten Projekte in das Ökosystem von Kadena vollzogen; den Auftakt bildet die neue Chainweb-EVM-Technologie von Kadena. Dank seiner skalierbaren und sicheren Infrastruktur nimmt Kadena bei der Einführung der Blockchain im Sport eine Vorreiterrolle ein, ist Wegbereiter einer neuen Generation des digitalen Fan-Engagements und setzt neue Maßstäbe für die gesamte Branche. Nähere Informationen über HNS, VATRENI und diese Partnerschaft finden Sie unter https://kadena.io/hns.

Über Kadena

Kadena wurde im Jahr 2017 in den Vereinigten Staaten von Stuart Popejoy und Will Martino - den Entwicklern der ersten J.P. Morgan-Blockchain und Vorsitzenden des Kryptowährungsausschusses der SEC - gegründet und überzeugt als einzige skalierbare Layer-1-Proof-of-Work-Blockchain mit der besten Performance der Branche. Kadenas innovativer Ansatz vereint Energieeffizienz mit einer unvergleichlichen Skalierbarkeit und schafft damit die ideale Infrastruktur für eine Anwendung im großen Stil. Mit seiner richtungsweisenden intelligenten Vertragssprache Pact bietet Kadena Tools für sichere, effiziente und entwicklerfreundliche Blockchain-Anwendungen, die den Bedürfnissen der realen Welt gerecht werden.

Über den kroatischen Fußballverband

Der kroatische Fußballverband Hrvatski nogometni savez (HNS) ist der Dachverband des Fußballs in Kroatien und hat sich der Förderung und Entwicklung der Nationalmannschaft verschrieben. Seit seiner Gründung im Jahr 1912 spielt HNS eine zentrale Rolle in der Organisation und im Management der kroatischen Fußballnationalmannschaft der Männer und unterstützt deren Teilnahme an den großen internationalen Meisterschaften. Der Verband, der auf eine langjährige Erfolgsbilanz auf der Weltbühne zurückblicken kann, setzt sich dafür ein, dass der kroatische Fußball weiterhin Spitzenleistungen erbringt und weltweit anerkannt wird.

Kontakt:

Kadena

Jeffrey Ou, 646-509-5665

press@kadena.io

QUELLE: Kadena

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78390

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78390&tr=1

