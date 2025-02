Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu AfD/TV-Duelle

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu AfD und TV-Duellen:

"Die eifrigsten Unterstützer dieser Demokratiegegner sitzen in den Programmabteilungen der Fernsehanstalten. ARD und ZDF laden seit Tagen Spitzenpolitiker der AfD ein - ganz so, als handle es sich um eine normale Partei und nicht um eine, die unter besonderer Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Hauptsache, die Quote stimmt. Immerhin verzichten die Öffentlich-Rechtlichen auf ein Kanzler-Quardell, an dem auch Alice Weidel teilnimmt. Dafür springt jedoch RTL ein und lässt medial wirksam Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und eben Weidel gegeneinander antreten. Quasi als "warm-up" soll Christian Lindner sich mit Sahra Wagenknecht und Gregory Gysi den Bildschirm teilen. Völlig klar: Nicht nur die Demokratie ist dumm, quotengeile Medien sind es auch."