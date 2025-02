Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Trumps Gaza-Ideen

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu Trumps Gaza-Ideen:

"Wenn Trump sich also jetzt erneut und öffentlich auf eine aktive Nahost-Politik der USA festlegt, muss die Welt das auf jeden Fall ernst nehmen. Wie so oft bei Trump stellt sich allerdings die Frage, was genau man nun ernst nehmen sollte. Die Androhung, knapp zwei Millionen Menschen vertreiben zu wollen? Die Übernahme des Gaza-Streifens durch die USA? Beides sind fürchterliche und zynische Drohungen, die zu einem blutigen Einsatz Amerikas auf fremden Boden führen würden - etwas, das Trump eigentlich immer vermeiden möchte."/yyzz/DP/men