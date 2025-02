WAHL 2025/Jugendverbände appellieren: 'Klimasozialpolitik jetzt'

BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Zur Bundestagswahl fordern 27 Jugendorganisationen mehr Einsatz für Klimaschutz und Sozialpolitik. "Wir sind zutiefst besorgt. Die Interessen junger Menschen und künftiger Generationen spielen im Bundestagswahlkampf bisher kaum eine Rolle", heißt es in einem Appell, der am Donnerstag veröffentlicht werden sollte und der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

"Setzen Sie sich im Wahlkampf und in den Koalitionsverhandlungen für eine generationengerechte Klimasozialpolitik ein", heißt es darin. Das Schreiben richtet sich an alle im Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD.

Die Jugendorganisationen gehören zu Sozialverbänden, kirchlichen Einrichtungen, Umweltorganisationen und Gewerkschaften. Darunter sind ein katholischer und ein evangelischer Verband, Brot für die Welt Jugend, die Jugend des Deutschen Alpenvereins, die Naturfreundejugend sowie Fridays for Future.

Die Klimakrise sei eine "unmittelbare Bedrohung, die unser tägliches Leben bereits heute direkt betrifft", heißt es weiter. Die Jugendverbände fordern unter anderem mehr staatliche Ausgaben für soziale Belange und Klimaschutz. "Das geht mit einer weitreichenden Reform der Schuldenbremse und höheren Steuern für Superreiche." Nötig seien ein höherer Mindestlohn und "eine bedarfsgerechte Mindest- und Grundsicherung".

Die Verbände machen sich auch für den Erhalt des Deutschlandtickets und die Einführung eines Jugend- und Sozialtickets für maximal 29 Euro pro Monat stark. Die neue Bundesregierung müsse nach Regierungsantritt sofort ein starkes Klimaschutzprogramm umsetzen. Insbesondere in den Bereichen Verkehr und Gebäude seien ehrgeizige strukturelle Veränderungen nötig./hrz/DP/zb