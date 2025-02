EQS-News: CoinEx mit neuem Slogan: 'Dein Krypto-Handelsexperte'

EQS-News: PRWireNow / Schlagwort(e): Miscellaneous

CoinEx mit neuem Slogan: 'Dein Krypto-Handelsexperte'



07.02.2025 / 11:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hong Kong, SAR--(Newsfile Corp. - Freitag, 7. Februar 2025) - CoinEx, eine weltweit führende Handelsplattform für Kryptowährungen, hat kürzlich ihren neuen Slogan vorgestellt: "CoinEx: Dein Krypto-Handelsexperte". Diese Neupositionierung signalisiert den Wandel von der "Senkung der Lernschwelle" hin zur "Bereitstellung professioneller Unterstützung".

"Dein Krypto-Handelsexperte"

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8704/239699_your_crypto_trading_expert.jpg

Ziel ist es, Nutzern umfassendere Dienstleistungen zu bieten, um langfristig erfolgreich im volatilen Kryptomarkt zu agieren.

Von einfacher Nutzung zu mehr Professionalität

Seit der Gründung lag der Fokus von CoinEx darauf, den Einstieg in den Kryptohandel zu erleichtern. Mit der Weiterentwicklung des Marktes sind jedoch auch die Anforderungen der Nutzer gestiegen. Neben einfacher Bedienbarkeit rücken Aspekte wie Handelssicherheit, Marktkenntnisse und fundierte Entscheidungsgrundlagen in den Vordergrund.

Mit dem neuen Slogan definiert CoinEx seine Strategie neu: Die Plattform möchte nicht nur eine benutzerfreundliche Handelsumgebung bieten, sondern auch als professioneller Partner für Krypto-Trader agieren. Dies unterstreicht die langjährige Erfahrung und technologische Kompetenz von CoinEx im Bereich der digitalen Assets.

Professionelle Dienstleistungen für eine erfolgreiche Krypto-Reise

Der neue Slogan spiegelt die Service-Philosophie von CoinEx wider. Nutzer profitieren von verschiedenen professionellen Tools und Sicherheitsmaßnahmen, um ihre Handelsstrategie zu optimieren:

Erhöhte Sicherheit: CoinEx hat umfassende Verschlüsselungstechnologien, Cold- und Hot-Wallet-Trennung sowie Echtzeitüberwachung eingeführt, um die Sicherheit der Assets zu gewährleisten.

Marktanalysen & Entscheidungshilfen: Die Plattform bietet Datenanalysen, Forschungsberichte und KI-gestützte Marktanalyse-Tools, um fundierte Investitionsentscheidungen zu erleichtern.

Innovative Handelsfunktionen

Stetige Innovation und globale Expansion

CoinEx betrachtet den neuen Slogan nicht nur als Markenbotschaft, sondern auch als Verpflichtung zur Innovation. Die Plattform expandiert kontinuierlich und arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um den Handel mit Krypto-Assets weltweit zu fördern. Dabei bleibt das Ziel bestehen, höchste Service-Standards zu setzen und die Nutzererfahrung weiter zu verbessern.

Die Neupositionierung markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von CoinEx. Mit dem Fokus auf professionelle Unterstützung statt reiner Einsteigerfreundlichkeit passt sich die Plattform den steigenden Anforderungen des Kryptomarktes an. CoinEx bleibt damit ein verlässlicher Partner für alle, die erfolgreich im Kryptohandel agieren wollen.

Medienkontakt:

Vollständiger Name: Fiona Han

Position: Marketing Manager

E-Mail: fiona.han@coinex.com

Stadt/Land: Hongkong, HKSAR

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/239699

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/239699

News Source: PRWireNow

07.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: PRWireNow Indien EQS News ID: 2083247

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2083247 07.02.2025 CET/CEST