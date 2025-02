ROUNDUP/Trump: Treffen mit Selenskyj kommende Woche möglich

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in Aussicht gestellt. "Ich werde wahrscheinlich nächste Woche mit Präsident Selenskyj zusammentreffen", sagte Trump im Weißen Haus bei einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba. Zum Ort einer möglichen Zusammenkunft sagte Trump, dass es Washington sein könne. "Ich reise nicht dorthin", sagte der Republikaner mutmaßlich mit Blick auf Kiew.

Trump sagte weiter, dass er "wahrscheinlich" auch mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen werde. "Ich möchte, dass dieser Krieg vor allem aus einem Grund beendet wird: Es werden so viele Menschen getötet", so Trump über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Er monierte, dass die USA mehr Geld in die Ukraine investierten als Europa. "Und dennoch betrifft es Europa natürlich viel stärker als uns", sagte er.

Der Republikaner betonte außerdem erneut, dass es in der Ukraine seltene Mineralien gebe. "Eines der Dinge, die wir mit Präsident Selenskyj anstreben, ist die Sicherheit ihrer Vermögenswerte. Sie haben Vermögenswerte unter der Erde, Seltene Erden und andere Dinge, aber hauptsächlich Seltene Erden", so Trump. Er hatte zuletzt Hilfen für die Ukraine an den Zugriff auf deren Rohstoffe geknüpft. Selenskyj hatte deutlich gemacht, sich für westliche Hilfe mit Seltenen Erden und anderen Bodenschätzen erkenntlich zeigen zu wollen.

Indirekte Bestätigung aus Kiew

Selenskyj bestätigte indirekt das anstehende Treffen mit Trump. "Die kommenden Wochen können in der Diplomatie sehr arbeitsreich sein, und wir werden alles Notwendige tun, um diese Zeit effektiv und produktiv zu gestalten", schrieb er auf X und Telegram. "Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Präsident Trump sehr", sagte er. Selenskyj teilte zudem mit, dass auch Treffen ukrainischer und amerikanischer Teams geplant seien, um Details auszuarbeiten. "Ein solider, dauerhafter Frieden kann näher rücken."

Die Ukraine sei auch bereit, mit den USA über die von Trump angesprochenen Mineralien und Seltene Erden zu kooperieren, "im Interesse der Sicherheit". Die Ukraine verfüge über eine der größten Reserven an strategischen Ressourcen in Europa, "und der Schutz der Ukraine bedeutet auch den Schutz dieser Ressourcen."/nau/DP/he