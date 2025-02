Sabadell wehrt sich gegen Übernahmeversuch - Nettogewinn gestiegen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Die spanische Bank Sabadell hat vor allem dank ihrer britischen Tochter TSB im vierten Quartal den Nettogewinn um 75 Prozent gesteigert.

Der Überschuss stieg auf 532 Millionen Euro von 304 Millionen ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Mittel 436 Millionen Euro Reingewinn erwartet. "Wir beginnen das neue Jahr voller Zuversicht und Ehrgeiz", sagte Bankchef Josep Oliu am Freitag. Die eigenständige Strategie der Bank werde weiterhin bleibende Werte für Aktionäre, Kunden, Kollegen und für die Gesellschaft schaffen.

Die viertgrößte spanische Bank gab außerdem einen Aktienrückkauf im Umfang von einer Milliarde Euro bekannt, mit dem sie sich gegen einen Übernahmeversuch durch den größeren Konkurrenten BBVA wehren will. In der Summe sind 250 Millionen Euro aus einem früheren Rückkauf enthalten, den die Bank abgesagt hatte. Zusätzlich will sie Eigenmittel oberhalb einer Eigenkapitalquote von 13 Prozent an die Aktionäre ausschütten.

