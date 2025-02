TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Februar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 7. Februar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen 07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen 08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen 09:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE JPN: Mazda Motor, Q3-Zahlen FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen NOR: Schibsted, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 12/24 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/24 08:00 DEU: Handelsbilanz 12/24 08:45 FRA: Handelsbilanz 12/24 08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/24 09:00 ESP: Industrieproduktion 12/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/25 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/24 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Wahlkampfveranstaltungen zur Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz + 16.30 Stromberg: CDU mit Kanzlerkandidat und CDU-Bundesvorsitzendem Friedrich Merz DEU: Townhall-Veranstaltungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Ludwigsburg/Calw Scholz will mit Bürgern ins Gespräch kommen. + 10.00: Townhall mit dem Ludwigsburger Bundestagsabgeordneten Macit Karaahmetoglu + 17.00: Townhall mit der SPD-Bundesparteivorsitzenden Saskia Esken

