GNW-News: Ein grenzüberschreitendes Fest: Nova Gorica und Gorizia eröffnen das Kulturhauptstadtjahr

^Das slowenische Nova Gorica und das italienische Gorizia schlagen gemeinsam ein

neues Kapitel kultureller Begegnungen auf - eines ohne Grenzen. Am 8. Februar 2025, dem slowenischen Kulturfeiertag, veranstalten die Partnerstädte eine spektakuläre ganztägige Eröffnungsfeier. Unter dem Motto ?Von Station zu Station" wird auf Straßen und Plätzen gefeiert. Musiker, Tänzer, Folkloregruppen und Künstler gestalten das umfangreiche Programm. NOVA GORICA, Slowenien, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem Europaplatz, dem symbolischen Herzen beider Städte, findet die offizielle Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres (https://www.slovenia.info/en/stories/nova-gorica-and- gorizia-european-capital-of-culture-2025) statt. Bei Einbruch der Dunkelheit richten sich die Scheinwerfer auf die Freilichtbühne vor dem Rathaus von Nova Gorica, wo ein unvergessliches Kulturspektakel veranstaltet wird. Mehr zur offiziellen Eröffnung (https://www.go2025.eu/en/whats-up/events/from- station-to-station-go-2025-opening) In den nächsten Monaten finden im Rahmen des offiziellen Programs, GO! 2025, tausend unvergessliche Veranstaltungen in der Region statt, darunter Konzerte, Theater, Kunstausstellungen, Filmvorführungen, kulinarische Erlebnisse und vieles mehr. Nach der großen Eröffnungsfeier verwandelt der ?March for Europe" (1.-9. Mai) die Grenzübergänge in Kunstwerke, während ?Tastes without Borders" (26.-28. September) ein Fest für Feinschmecker zu werden verspricht. Die Abschlussfeier (1.-3. Dezember) wird beide Städte in einem spektakulären Finale zum Leuchten bringen. Weitere Höhepunkte sind die Konzerte von Alexander Gadjijev, Borderless Body, Dodecalogy 1972-1983, EPIC, ISOLABS und Benedetti Life, die Einheit, Kreativität und kulturelles Erbe feiern. Offizielles Programm (https://www.go2025.eu/en/whats- up/events?TYPE_GO_2025=TYPE_GO_2025_OFFICIAL_PROGRAMME) GO! 2025 bietet auch die einmalige Chance, eine Region zu entdecken, in der Geschichte, Moderne und atemberaubende Natur aufeinandertreffen. Nova Gorica (https://www.slovenia.info/en/places-to-go/regions/mediterranean-karst- slovenia/nova-gorica-and-the-vipava-valley), die jüngste Stadt Sloweniens, wartet mit atemberaubenden Beispielen modernistischer Architektur auf und liegt am atemberaubenden Fluss So?a, einem Paradies für Naturliebhaber. Mit dem Zug können Besucher das So?a-Tal (https://www.slovenia.info/en/places-to- go/regions/alpine-slovenia/soca-valley) und den Charme von Tolmin, Kobarid und Bovec entdecken. Weinliebhaber und Feinschmecker können zwei bemerkenswerte Weinregionen erkunden: * Das Vipava-Tal (https://www.slovenia.info/en/places-to- go/regions/mediterranean-karst-slovenia/nova-gorica-and-the-vipava-valley), oft auch die slowenische Provence genannt, ist bekannt für seine sonnenverwöhnten Weinberge und Boutique-Weingüter. * Gorishka Brda (https://www.slovenia.info/en/places-to- go/regions/mediterranean-karst-slovenia/brda) Um sich in der Kulturhauptstadt Europas mühelos zurechtzufinden (https://www.slovenia.info/en/press-centre/news-of-the-tourism-press- agency/31544-innovative-go-2025-apps-for-exploring-the-european-capital-of- culture), empfehlen wir Ihnen, die Wherever You Go! - GO!2025-Web-App (https://www.go2025.eu/en/whats-up/news/wherever-you-go-go-2025-s-own-webapp) zu nutzen, die Sie über die neuesten Veranstaltungen, Aufführungen und kulturellen Ereignisse auf dem Laufenden hält. Zusätzlich können Sie mit der BulevAR-App (https://www.go2025.eu/en/whats-up/news/bulevar-app-discover-gorizias-and-win- prizes) mit Hilfe von Augmented Reality die Vergangenheit und Gegenwart von Nova Gorica und Gorizia zum Leben erwecken. Auch die Slowenische Tourismuszentrale unterstützt GO! 2025 und stellt Kunst und Kultur in den Mittelpunkt ihrer Werbeaktivitäten für 2024-2025. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/831b0bb3-dbf9-4d83- ad41-16042aa316cf °