WAHL 2025: Söder sieht Merz als 'klaren Sieger' des TV-Duells

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat das TV-Duell zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz als "klaren Schlagabtausch" bewertet - und bescheinigt dem Unionskanzlerkandidaten ein besseres Abschneiden. "Für mich war heute Friedrich Merz der eindeutige und klare Sieger", sagte Söder in der ARD-Sendung "Caren Miosga".

Der bayerische Ministerpräsident sagte, Scholz sei dann, wenn er argumentativ in Bedrängnis gekommen sei wie bei der Migration und der Wirtschaftspolitik, aggressiv geworden. "Für jemand, der unser Land in schweren Zeiten unter erschwerten Bedingungen führen will, hätte ich mir da an der Stelle sogar mehr Selbstkontrolle erwartet."

Söder fügte hinzu: "Ich fand umgekehrt, Friedrich Merz hat auf die Angriffe extrem souverän reagiert." Im "Persönlichkeitscheck" sei er "eindeutig der Stärkere und Souveränere, dem man das Land besser anvertrauen kann als Olaf Scholz. Das Ding ist auserzählt, die Geschichte mit Olaf Scholz."

Der CSU-Chef sagte über das TV-Duell: "Die Argumente liegen jetzt klar auf dem Tisch. Man hat die unterschiedlichen Persönlichkeiten gesehen."/sam/DP/zb