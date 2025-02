Aktien New York: Moderate Erholung zum Wochenauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rückschlag sind die US-Aktienmärkte moderat erholt in die neue Börsenwoche gestartet. Trotz neuer Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump blieben die Anleger vorerst gelassen. Am Sonntag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium angekündigt, die alle Länder betreffen sollen.

Am Montag stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,31 Prozent auf 44.442,72 Punkte, nachdem er am Freitag um 1,0 Prozent nachgegeben hatte. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann am Montag 0,60 Prozent auf 6.062,15 Zähler. Der technologielastige 100 legte um 1,18 Prozent auf 21.745,77 Punkte zu./edh/jha/