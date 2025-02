Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,26 Prozent auf 133,60 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,35 Prozent.

US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden. Die Zölle sollten alle Länder betreffen, sagte Trump am Wochenende weiter - auch die Nachbarn Kanada und Mexiko. Zudem soll es Zölle gegen Länder geben, die wie die EU auch Zölle gegen die USA erheben.

"Die nur begrenzte Reaktion an den Aktienmärkten heute Morgen zeigt jedoch, dass die Zoll-Schlagzeilen keine Überraschung für die Märkte sind", kommentierten die Experten der Dekabank. "Die Entwicklung belegt, dass zusammen mit den anstehenden Bundestagswahlen die Politik in den kommenden Wochen ein wichtiger Faktor für Aktien- und Anleihemärkte sein wird."

Der Vize-Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat vor ernsten Folgen der US-Zollpolitik für die Weltwirtschaft gewarnt. Die Politik der neuen amerikanischen Regierung könnte eine Situation von "enormer Unsicherheit" schaffen, sagte de Guindos am Montag dem spanischen Sender TVE. Die Einführung der Zölle hätte einen "Angebotsschock" zur Folge, der "fundamentale" Folgen für das Wachstum der Weltwirtschaft nach sich ziehen würde. Die Auswirkungen auf die Inflation seien jedoch unklar./jsl/he