dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax erst einmal kraftlos

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte am Montag zunächst auf Abstand zur Marke von 22.000 Punkten bleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart kaum verändert auf 21.787 Punkte. In der vergangenen Woche war der Dax bis auf einen Rekord von 21.945 Punkten geklettert und hatte damit nach einem schwachen Start das Ruder komplett herumgerissen. Nach den US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag verließen ihn aber wieder die Kräfte, zumal auch die US-Indizes mit Gewinnmitnahmen reagierten. Zumindest bleibt ein neuerliches Zoll-Gewitter wie am vergangenen Montag wohl aus, obwohl US-Präsident Trump auch an diesem Wochenende wieder Maßnahmen ankündigte. Diesmal kündigte er Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent an. Details sollen folgen.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Die US-Börsen haben vor dem Wochenende schwach geschlossen. Auslöser gab es einige, wobei Aussagen von US-Präsident Donald Trump über Zölle besonders belasteten. Hinzu kam ein im Januar weiterhin robuster Arbeitsmarkt, der Zinsängste auslöste. Zudem hat sich das Konsumklima in der weltgrößten Volkswirtschaft im Februar überraschend deutlich eingetrübt, da Furcht vor einer durch Zölle ausgelösten höheren Inflation herrscht. Auch dass der Online-Einzelhandelsgigant Amazon mit seinem Ausblick die hohen Markterwartungen verfehlte, drückte auf die Stimmung der Anleger. Der Dow Jones Industrial ging am Freitag mit minus 0,99 Prozent auf 44.303,40 Punkte aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 verlor am Freitag 0,95 Prozent auf 6.025,99 Punkte. Der Nasdaq 100 büßte 1,30 Prozent auf 21.491,31 Punkte ein.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Im Fokus bleibt das Thema US-Zölle, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent zu belegen. In Japan notierte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsschluss moderat in der Gewinnzone. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gewann 0,1 Prozent, während der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zuletzt um 1,7 Prozent stieg. Verluste gab es hingegen in Australien, Indien und Taiwan.

DAX 21787,00 -0,53% XDAX 21751,81 -0,64% EuroSTOXX 50 5325,40 -0,58% Stoxx50 4645,36 -0,35% DJIA 44303,40 -0,99% S&P 500 6025,99 -0,95% NASDAQ 100 21491,31 -1,30%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,32 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0316 -0,12% USD/Yen 151,96 0,43% Euro/Yen 156,76 0,31%

BITCOIN:

Bitcoin 96.996 0,54% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 75,19 +0,53 USD WTI 71,51 +0,51 USD

/mis