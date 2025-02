EQS-News: Amadeus Fire Group: Erläuterungen zu den vorläufigen noch nicht testierten Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2024

EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Amadeus Fire Group: Erläuterungen zu den vorläufigen noch nicht testierten Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2024



10.02.2025

Erläuterungen zu den vorläufigen noch nicht testierten Finanzkennzahlen des GJ 2024



Frankfurt am Main, 10. Februar 2025

Die Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108, Prime Standard, SDAX) erzielte auch im Geschäftsjahr 2024 weiterhin deutlich über dem Markt liegende operative Rohertragsmargen* sowie eine operative Ergebnismarge (EBITA*) von knapp 13%.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit rund vier Jahren in einer außergewöhnlich langen Phase der wirtschaftlichen Stagnation. Das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) pendelt seit dem 3. Quartal 2021 konsequent und ausschließlich um die Nulllinie. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel im Dezember 2024 mit Ausnahme der unmittelbaren Monate der Coronakrise auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2009. Das ifo-Beschäftigungsbarometer zeigt ebenfalls einen negativen Trend – insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, im Handel und bei den Dienstleistungen. Die Stimmung innerhalb der Unternehmen ist nochmals schlechter als die tatsächliche Lage. Die pessimistische Sicht hat zunehmend zu Investitionszurückhaltung geführt, Entscheidungen verzögert und das Tagesgeschäft gebremst.

Die schwache Wirtschaftsleistung resultierte 2024 in einem um -0,2% gesunkenen BIP in Deutschland, preisbereinigt sank die Bruttowertschöpfung sogar um -0,4%. Dies im Gegensatz zu den europäischen Nachbarstaaten, die sich bereits wieder auf dem Wachstumspfad befinden. Zusätzlich belasten rückläufige Exporte wesentlicher Industrien sowie Produktionskürzungen und eine schwache Auftragslage im Verarbeitenden Gewerbe. Die Inflation verharrt weiterhin über den Erwartungen und lag im Dezember 2024 bei 2,6%, was zu weiterem Kaufkraftverlust und wirtschaftlichen Belastungen führt.

Der fortschreitende Beschäftigungsrückgang setzt den Arbeitsmarkt unter Druck, sodass die Arbeitslosenquote im Januar 2025 auf 6,4% anstieg, nach einem Anstieg auf 6,0% im Vormonat Dezember 2024, während die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich sank. Erstmalig seit längerer Zeit erreicht die Anzahl der Arbeitslosen in Deutschland rund 3,0 Millionen, trotz eines andererseits hohen Standes an Beschäftigten. Besonders betroffen sind erneut das Verarbeitende Gewerbe und Unternehmensdienstleistungen.

Die zunehmend negative Stimmungslage der deutschen Wirtschaft im vergangenen Jahr, die sich insbesondere im vierten Quartal nochmals verstärkt hat, sowie die damit verbundene Zurückhaltung in der Auftragsvergabe, hat die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 der Amadeus Fire Group spürbar beeinflusst.

Hieraus resultiert eine differenzierte Entwicklung der vorläufigen und noch nicht testierten Finanzkennzahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024. Die Steigerungen bei Umsatz und operativem Rohertrag* des Segments Weiterbildung resultieren in einem operativen Ergebnis (EBITA*) auf dem Vorjahresniveau. Im Segment der Personaldienstleistungen führte die Unsicherheit bei Kunden und Kandidaten zur zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland zu einem Umsatz- und operativem Rohertragsrückgang*. Da die Aufwendungen für die bestehende Personaldienstleistungsorganisation nur begrenzt und nur mit zeitlichem Versatz angepasst werden können, belastete dies das operative Ergebnis (EBITA*) überproportional.

Innerhalb des Segments Personaldienstleistungen kann die kontinuierliche Umsatzsteigerung des Interim Managements / Projektmanagements den aktuellen Rückgang der Umsätze in der Zeitarbeit und in der Personalvermittlung nur zu einem kleineren Teil kompensieren. Hier belastet das zunehmend schlechte Geschäftsklima, insbesondere im Q4/2024, spürbar Umsatz und operativen Rohertrag* und nachfolgend das Ergebnis. Der Abschwung und Nachfragerückgang ist in den für die Amadeus Fire Group relevanten kaufmännischen und IT-Berufsgruppen angekommen. Zudem hat sich die Konvertierung von Anfragen in erfolgreiche Platzierungen in der Zeitarbeit und in der Personalvermittlung im Verlauf des Jahres 2024 verschlechtert. Die Unternehmen agieren spürbar zurückhaltend bei der Besetzung von neuen oder offenen Positionen und auch die Wechselbereitschaft der Kandidaten ist weiterhin als gehemmt zu betrachten. Die Monate November und Dezember waren diesbezüglich die deutlich schwächsten im Jahresverlauf.

Die Amadeus Fire Group erzielte nach vorläufigen und noch nicht testierten Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2024 einen leicht rückläufigen Umsatz in Höhe von 436,9 Mio. € und liegt damit 1,2% unter dem Wert des Vorjahres von 442,4 Mio. €. Mit einer operativen Rohertrags-marge* von 54,2%, leicht unter dem Vorjahreswert von 55,0%, wird ein ebenfalls leicht geringerer operativer Rohertrag* in Höhe von 236,7 Mio. € (Vorjahr: 243,4 Mio. €) erreicht, ein Rückgang um 2,8%.

Gesunkene operative Roherträge* des Segments Personaldienstleistungen sowie zukunftsorientierte Investitionen in die digitale Transformation der Amadeus Fire Group führen zu einem überproportionalen Rückgang des operativen Ergebnisses (EBITA*) um rund 21%. Das 2024 erreichte operative EBITA* beträgt 55,5 Mio. € (Vorjahr: 70,4 Mio. €) und liegt damit um 1,5 Mio. € unterhalb des unteren Wertes der Spanne der eigenen Prognose des operativen EBITA* für das Geschäftsjahr 2024 von 57 Mio. €.

* Definition operativer Rohertrag respektive operatives EBITA Amadeus Fire Group: Operativer Rohertrag respektive operatives EBITA sind das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Firmenwertabschreibung und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus der Kaufpreisallokation sowie vor Effekten aus der Bewertung der Kaufpreisverbindlichkeit der nicht beherrschenden Anteilseigner an der Amadeus Fire Weiterbildung Verwaltungs GmbH.



Die Einwahldaten zum erläuternden Conference Call am 11. Februar 2025 um 15:00 Uhr MEZ erhalten Sie per separater Einladung. Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses 2024 am 26. März 2025 nach Börsenschluss.



Die korrespondierende ad-hoc-Mitteilung ist auf unserer Homepage unter:

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/news/ veröffentlicht.

