EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: Europäische Aktienmärkte zwischen Chance und Herausforderung – eine Einschätzung im Februar

10.02.2025 / 08:57 CET/CEST

Europäische Aktienmärkte zwischen Chance und Herausforderung – eine Einschätzung im Februar

Von Caroline Lamy, Head of Equity Management, Crédit Mutuel Asset Management

Crédit Mutuel Asset Management ist eine Asset-Management-Gesellschaft der La Française Gruppe, der Holdinggesellschaft des Asset-Management-Geschäftsbereichs der Credit Mutuel Alliance Fédérale.

Die Aussichten für die europäischen Aktienmärkte im Jahr 2025 bieten eine Mischung aus Chancen und Herausforderungen. Zu Jahresbeginn könnten die europäischen Aktien eine Aufholphase durchlaufen. Während die Erwartungen für das Gewinnwachstum wahrscheinlich nach unten korrigiert werden, bieten sich immer noch neue Chancen. Vor allem Unternehmen mit hohen Aktionärserträgen und soliden Wettbewerbsvorteilen stechen hervor. Dazu gehören alteingesessene Unternehmen in Sektoren wie Gesundheitswesen, Diagnostik, Technologie und innovative Fertigung.

Die internationalen Aktienmärkte entwickeln sich rasant. Diese Anlageklasse ist nach wie vor ein wichtiges Diversifizierungsinstrument, um vom globalen Wachstum zu profitieren - insbesondere im Hinblick auf Innovation und Expansion. Das wirtschaftliche Umfeld in den USA unterstützt die Verbraucherausgaben, die einen Teil der Weltwirtschaft antreiben dürften, obwohl die potenziellen protektionistischen Maßnahmen der neuen Trump-Regierung diesen Trend abschwächen könnten.

Die Abhängigkeit der Emerging Markets von der US-Wirtschaft und die Einfuhrzollpolitik werden den Jahresbeginn 2025 entscheidend mitbestimmen. Vor diesem Hintergrund bleiben die Aktien der Schwellenländer unter Beobachtung, wobei Selektivität ein dominierender Ansatz im Portfoliomanagement ist.

Bei Small- und Mid-Cap-Aktien steht eine Erholung dieser Anlageklasse zwar noch aus, doch könnte eine Diversifizierung in diese Titel 2025 eine Chance bieten. Darüber hinaus reagiert dieses Marktsegment empfindlich auf Zinssätze - in der Vergangenheit erzielten Aktien im Durchschnitt sechs bis zwölf Monate nach Beginn einer Zinssenkung eine Outperformance. Mittelfristig sind wir aufgrund der Bewertungen, des erwarteten Gewinnwachstums und des wahrscheinlichen Anstiegs der Einkaufsmanagerindizes fest davon überzeugt.

Bei Themeninvestments wird Innovation ein zentrales Thema bleiben, und darunter verstehen wir nicht nur Technologietitel, sondern auch Energieeffizienz, Elektrifizierung, Automatisierung und KI. Langfristige Trends wie eine nachhaltige Wirtschaft, die Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlbefindens bleiben wichtige Anlagethemen, mit denen wir Quellen für nachhaltiges Wachstum jenseits von Modeerscheinungen identifizieren können.

Disclaimer

Fertiggestellt am 27.01.2025. Nur zu Informationszwecken, nicht zu Werbezwecken, und für nichtprofessionelle und professionelle Kunden im Sinne der MiFID bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch einen Anlagevorschlag oder eine Aufforderung zum Handel an den Finanzmärkten dar. Die getroffenen Einschätzungen geben die Meinung ihrer Verfasser zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und stellen keine vertragliche Verpflichtung der Groupe La Française dar. Die Groupe La Française kann in keiner Weise für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Publikation oder der darin enthaltenen Informationen ergeben. Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Groupe La Française weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder an Dritte weitergegeben werden. www.la-francaise.com

Groupe La Française, eine französische Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit einem Vorstand und einem Aufsichtsrat und einem Grundkapital von 78.836.320 € - RCS PARIS 480 871 490.

Crédit Mutuel Asset Management: 128, boulevard Raspail 75006 Paris. Von der AMF unter der Nummer GP 97 138 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft. Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 3.871.680 Euro, eingetragen bei der „RCS de Paris“ unter der Nummer 388 555 021 APE-Code 6630Z. Innergemeinschaftliche Mehrwertsteuer: FR 70 3 88 555 021. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

La Française Finance Services, eine von der ACPR unter der Nummer 18673 (www.acpr.banque-france.fr) zugelassene und bei ORIAS (www.orias.fr) unter der Nummer 13007808 am 4. November 2016 registrierte Wertpapierfirma.

