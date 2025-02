Ifo: Internationale Experten trauen Deutschland 2025 kaum Wachstum zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Internationale Wirtschaftsexperten sehen Deutschland als Wachstumsschlusslicht unter den Industriestaaten.

Knapp 1400 Fachleute aus 125 Ländern trauen der Wirtschaft 2025 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 Prozent zu, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu einer vierteljährlichen Umfrage mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik mitteilte. "Deutschland braucht dringend eine andere Wirtschaftspolitik, die das Wachstum wieder ankurbelt", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. "Im internationalen Standortwettbewerb hat Deutschland massiv an Attraktivität verloren." Die neue Regierung sollte mit marktorientierten Reformen gegensteuern. Auch die Lobby der deutschen Wirtschaft fordert von der Politik hier einen klaren Kurswechsel.

Die deutsche Wirtschaft schrumpfte 2023 und 2024 und dümpelt auch in diesem Jahr am Rande der Rezession. Pessimisten - wie der Industrieverband BDI oder die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) - rechnen mit einem dritten Rezessionsjahr in Folge. So etwas hat es seit Gründung der Bundesrepublik noch nie gegeben.

Weltweit gehen Expertinnen und Experten laut Ifo von einer Wachstumsrate von 2,9 Prozent für 2025 aus. Dies ist eine leichte Steigerung zum Vorjahr: Für 2024 hatten sie 2,6 Prozent vorausgesagt. Besonders optimistisch sind die Fachleute in Afrika (3,9 Prozent) und Asien (3,8 Prozent). In Europa (2,1 Prozent) und Nordamerika (2,4 Prozent) werden niedrigere Wachstumsraten erwartet.

