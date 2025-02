IRW-News: ACCESS Newswire: Unglaubliche KLAS-Dreifachauszeichnung für AGFA HealthCare!

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Unglaubliche KLAS-Dreifachauszeichnung für AGFA HealthCare!

MORTSEL, BELGIEN / ACCESS Newswire / 10. Februar 2025 / AGFA HealthCare feiert mit Stolz eine bemerkenswerte KLAS-Dreifachauszeichnung und sichert sich bei den Best in KLAS Awards jeweils den 1. Platz für seinen XERO® Viewer und seinen VNA sowie die Auszeichnung als KLAS Most Improved Software Product for 2025.

Mit einem KLAS Award ausgezeichnet zu werden, zählt für uns von AGFA HealthCare zu den größten Errungenschaften überhaupt und zeugt davon, wie hart wir an unserer Vorzeigeplattform arbeiten. Was allerdings noch wichtiger ist: Es ist ein Zeichen des Vertrauens und der Anerkennung seitens unserer Kunden. Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg, und gleich zwei so prestigeträchtige Auszeichnungen zu erhalten, ist einfach überwältigend. - Nathalie McCaughley, President, AGFA HealthCare

Der Best in KLAS-Report zeichnet Softwareanbieter und Dienstleister aus, die sich bei der Unterstützung von Fachkräften im Gesundheitswesen und in der Patientenversorgung verdient gemacht haben. Auf Grundlage umfangreicher Rückmeldungen und Bewertungen seitens der Kunden wird AGFA HealthCare mit diesen Auszeichnungen für sein kompromissloses Bekenntnis zu Innovation und Spitzenleistungen geehrt.

Im Jahr 2025 ist AGFA HealthCare mit seinem Enterprise Imaging XERO® Viewer zum zweiten Mal in Folge der Gewinner in der Kategorie Universal Viewer (Imaging), und auch der Enterprise Imaging VNA erzielt die höchste Anerkennung. Diese Auszeichnungen bekräftigen die Stärke von AGFAs Enterprise-Imaging-Plattform und das Bekenntnis des Unternehmens zu Wertschöpfung und Unterstützung zugunsten von Gesundheitsdienstleistern auf der ganzen Welt. Die Ehrung wird im Rahmen der Preisverleihung der Best in KLAS Awards anlässlich der Fachkonferenz HIMSS vorgenommen, bei der Nathalie McCaughley mit Stolz das #TeamAGFA vertreten wird.

Adam Gale, CEO von KLAS, hebt die Bedeutung dieser Ehrungen mit folgenden Worten hervor:

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner der Best in KLAS Awards des Jahres 2025. Mit einem Best in KLAS Award ausgezeichnet zu werden bedeutet, dass man sich verpflichtet, Gesundheitsdienstleistern und Patienten gleichermaßen ein hohes Maß an Wertschöpfung und Innovation zukommen zu lassen. Ich hoffe, dass diese Auszeichnungen nicht nur die Preisträger, sondern auch andere Unternehmen zu neuen Höchstleistungen anspornen.

Neben diesen Erfolgen ist es für AGFA HealthCare eine große Ehre, zusätzlich mit dem Preis KLAS Most Improved Software Product for 2025 geehrt zu werden. Die Auszeichnung wird bei der Best in KLAS Awards Ceremony im Rahmen der Fachkonferenz ViVE überreicht.

KLAS-President Steve Low äußert sich zu den Fortschritten von AGFA HealthCare folgendermaßen:

Um als KLAS Most Improved Vendor ausgezeichnet zu werden, braucht es Demut und ein kompromissloses Bekenntnis zur Optimierung. Ich gratuliere AGFA HealthCare auf das Herzlichste zur Auszeichnung 2025 Best in KLAS Most Improved Software Product. Diese Ehrung spricht für die Verbesserungen, die Ihre Kunden im vergangenen Jahr erfahren haben und die sowohl den Leistungserbringern als auch den Patienten, die sie versorgen, zugutekommen.

Frau McCaughley bringt ihre Freude über diese Errungenschaft mit folgenden Worten zum Ausdruck:

Der Most Improved Software Product Award ist ein aussagekräftiger Beweis dafür, dass AGFA HealthCare der Innovation und dem Erfolg seiner Kunden verpflichtet ist. Er verdeutlicht, dass wir uns als vertrauenswürdiger Partner für die Weiterentwicklung unserer Technologie einsetzen, um den Bedürfnissen des wachstumsstarken Marktes für Bildgebungsverfahren gerecht zu werden.

Diese Anerkennung zeugt von AGFA HealthCares Bekenntnis zur Weiterentwicklung des Enterprise Imaging und zur Bereitstellung von innovativen Lösungen, um Gesundheitsdienstleister in ihrer Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Wir sind für das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Kunden und Partnern sehr dankbar und werden mit unserer Arbeit auch weiterhin die Zukunft der medizinischen Bildgebung prägen.

Kommen Sie zu uns auf die Fachmesse HIMSS25 und entdecken Sie, wie AGFA HealthCare zum Erfolg des Enterprise Imaging beiträgt. Sie werden an der Annual Best in KLAS Awards Show teilnehmen? Feiern Sie mit uns die branchenführenden Erfolge von AGFA HealthCare!

Nähere Informationen finden Sie im 2025 Best in KLAS: Software & Services Report. Erhalten Sie hier im Report einen Gesamtüberblick.

Über AGFA HealthCare

Wir von AGFA HealthCare leiten einen Wandel in der Gesundheitsversorgung ein und unterstützen Gesundheitsfachkräfte auf der ganzen Welt mit sicheren, effektiven und nachhaltigen Bilddatenverwaltungslösungen. Als Unternehmen sind wir unseren Kunden verpflichtet und haben unsere täglichen Abläufe mit einem wertorientierten Rahmenwerk aus Leitlinien, Visionen und Grundsätzen der Kundenbetreuung aufgewertet. Mit diesen Grundsätzen verpflichten wir unsere Mitarbeiter und Partner zu einem konsistenten und leistungsorientierten Verhaltenskodex, der unsere Erfahrungen und Bestrebungen an all unsere Stakeholder weitergibt. Unser Empowerment-Profil unterstützt uns bei unserem Bestreben, durch die Macht der Technologie ein außergewöhnliches Benutzererlebnis zu schaffen, und ist eine wesentliche Grundlage für unsere Unternehmensstandards. AGFA HealthCare ist ein Unternehmen der Agfa-Gevaert Group. Nähere Informationen zu AGFA HealthCare finden Sie unter www.agfahealthcare.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Über den AGFA HealthCare XERO® Viewer

Der von AGFA HealthCare für das Enterprise Imaging entwickelte XERO® Universal Viewer ist eine revolutionäre Lösung, die Fachkräften im Gesundheitswesen unabhängig vom Einsatzort einen reibungslosen Betrieb ermöglicht. Mit dem XERO® Universal Viewer können die Nutzer mühelos Bilder erfassen und hochladen - von jedem Standort aus, der über eine Internetverbindung verfügt. Die Plattform verbessert die visuelle Wahrnehmung und klinische Tiefe sowie die Zusammenarbeit und die Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung - vereint in einem benutzerfreundlichen Streaming-Webviewer. AGFA HealthCares stetes Streben nach Spitzenleistungen kommt in seinen innovativen Lösungen zum Ausdruck. Ein gutes Beispiel ist der XERO® Universal Viewer, der Fachkräften im Gesundheitswesen die Möglichkeit bietet, ihren Behandlungsstandard durch fortschrittliche Bildgebungsverfahren zu optimieren.

Über den AGFA HealthCare VNA

Mit dem Einsatz des Enterprise Imaging VNA werden Sie nicht nur die Herausforderungen bei der Speicherung ihrer Bildgebungsdaten mühelos bewältigen. Es geht vor allem darum, einen entsprechenden Workflow für die Bilderkennung und -erfassung zu ermöglichen, der eine hervorragende Qualität Ihrer Metadaten sicherstellen soll, wenn Sie eine Längsansicht des Patienten anfertigen, die dann in der elektronischen Gesundheitsakte (EMR) zugänglich ist. Zudem können Sie damit Ihren Archivierungsbedarf mit Blick auf die Zukunft planen und sich über Ihre Cloud-Speicheroptionen informieren. Mit dieser Lösung wird die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens als Ganzes unterstützt, z. B. durch die Einbindung in ein regionales Netzwerk, was die Komplexität der IT reduziert und Kosten senkt. Vereinfachen Sie Ihre IT-Struktur und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitsversorgung mit kuratierten, qualitativ hochwertigen Multimedia-Bilddaten, die alle an einem gemeinsamen Ort gespeichert werden.

