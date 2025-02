IRW-News: UMT United Mobility Technology AG: strategische Kooperation mit Buildsimple

IRW-PRESS: UMT United Mobility Technology AG: strategische Kooperation mit Buildsimple

KI-gestützte Dokumentenverarbeitung und Prozessautomatisierung aus einer Hand

München / Münster, 10.02.2025 (IRW-Press)

Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG") und Buildsimple geben eine gemeinsame strategische Vertriebs- und Integrationspartnerschaft bekannt. Beide Unternehmen bieten zukünftig ihren Kunden maßgeschneiderte End2End-Prozesse und KI-Lösungen an, die in den jeweiligen betrieblichen Ablauf einfach und nahtlos integriert werden können.

Durch die Kooperation wird eine leistungsstarke, automatisierte und integrierte Lösung geschaffen, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitalen Workflows effizienter und intelligenter zu gestalten.

Mit dieser Zusammenarbeit entsteht eine durchgehende Wertschöpfungskette in der Dokumentenverarbeitung: Buildsimple analysiert, kategorisiert und extrahiert Dokumente aller Art. Die UMT AG übernimmt mit ihrer Lösung "UMS Vision AI" die zweite und dritte Stufe, um die extrahierten Daten mittels künstlicher Intelligenz weiterzuverarbeiten, zu validieren, zu vergleichen und mit bestehenden Informationen anzureichern. Alle diese Informationen werden nahtlos in das Kundensystem übertragen und integriert.

Ein Gewinn für beide Seiten

Durch die Kooperation erweitert Buildsimple sein Leistungsangebot und kann seinen Kunden mit "UMS Vision AI" eine leistungsstarke KI-Lösung zur weiteren Automatisierung anbieten. Gleichzeitig erhält die UMT AG Zugang zu der hochentwickelten Dokumentenerkennungs-Technologie von Buildsimple, die als erstes Modul innerhalb der UMS Vision AI-Plattform dient.

"Die Partnerschaft mit Buildsimple ist ein bedeutender Schritt in unserer Mission, Unternehmen mit intelligenten KI-Lösungen auszustatten, die administrative Prozesse automatisieren und die Effizienz steigern. Durch die Kombination von Buildsimple's präziser Dokumentenerkennung mit unserer Lösung, dem künstlichen Sachbearbeiter', können wir unseren Kunden eine nahtlose End-to-End-Lösung anbieten", erklärt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG.

Auch Buildsimple sieht große Chancen in der Zusammenarbeit: "Unsere KI-Technologie ermöglicht eine schnelle und exakte Datenerfassung aus Dokumenten aller Art. In Verbindung mit UMS Vision AI können Unternehmen diese Daten nun direkt in ihre Workflows einbinden und von einer automatisierten Weiterverarbeitung profitieren. Die Partnerschaft mit der UMT AG ist daher ein echter Mehrwert für unsere Kunden", sagt René Weseler, Senior Executive Manager der ISR Information Products AG, dem Entwickler der Buildsimple-Plattform.

Ein Milliardenmarkt mit wachsenden Anforderungen

Die Automatisierung von Dokumentenverarbeitung und Prozesssteuerung ist einer der wachstumsstärksten Technologiemärkte weltweit. Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, große Mengen an Informationen effizient zu verarbeiten und gleichzeitig die digitale Transformation voranzutreiben. Die Kombination aus Buildsimple und UMS Vision AI liefert eine praxisnahe Lösung, die insbesondere in Branchen wie Versicherungen, Finanzen, Logistik, Gesundheitswesen und Industrie auf große Nachfrage trifft.

Mit dieser Partnerschaft positionieren sich die UMT AG und Buildsimple als innovative Vorreiter im Bereich KI-gestützter Unternehmensprozesse in Deutschland, sowie Europa und setzen neue Maßstäbe für die digitale Zukunft.

Über UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Die börsennotierte Gesellschaft ist mit ihrer innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Über Buildsimple:

Seit 2017 stellt "Buildsimple" eine SaaS-Plattform für die intelligente Dokumentenverarbeitung zur Verfügung. Die auf Amazon Webservices entwickelte Software nutzt Künstliche Intelligenz, um Dokumente möglichst genau zu analysieren, um Automatisierungsprozesse im Posteingang zu ermöglichen.

Neben klassischen Anwendungsfällen wie Dokumententrennung, Klassifikation und Fachdaten Extraktion bietet Buildsimple weiterführende Services wie eine Anonymisierung, Bild- und Objekterkennung, Inhalts- und Kontextanalyse, sowie die Erkennung gefälschter Bilder und Dokumente. Die Buildsimple Generative Intelligence verbindet die Stärke von generativer KI mit den Compliance Anforderungen der Kunden. Buildsimple wird bereits vielfach in BaFin-regulierten Unternehmen eingesetzt und ist eine der am schnellsten wachsenden Intelligent Document Processing Lösungen in Deutschland.

Entwickelt wird Buildsimple in Münster durch die ISR (ISR Information Products AG). ISR ist seit 1993 IT-Berater und Experte für Data Analytics und Dokumentenlogistik mit 6 Standorten in Deutschland.

www.buildsimple.de

(Ende)

Aussender:

UMT United Mobility Technology AG

Brienner Straße 7

80333 München

Deutschland

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78421/UMT-100225-pta.001.png

Ansprechpartner:

Investor Relations

Tel.: +49 89 20 500 680

E-Mail: investor.relations@umt.ag

Website: www.umt.ag

ISIN(s): DE000A2YN702 (Aktie)

Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

