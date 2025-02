Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Demonstrationen und Umfragen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Demonstrationen und Umfragen:

Dass der "Tabubruch" keine demoskopische Wirkung erfährt, liegt ferner daran, dass die meisten Menschen zu sehr in Arbeit, Haushalt, Freizeitbeschäftigung, Betreuung und andere Dinge eingebunden sind, um die Vorgänge im Bundestag wirklich zu verfolgen. Das unterscheidet sie von den Demonstranten, die sehr wahrscheinlich zu den politischeren Zeitgenossen gehören. Was ein "Entschließungsantrag" ist, dürften die wenigsten aus dem Stand beantworten können. Politische Vorgänge sickern erst langsam in das Bewusstsein der Leute. Schließlich leuchtet vielen Leuten wohl auch ein, dass man nicht auf der einen Seite die Union zur wichtigsten Kämpferin gegen die AfD ernennen und ihr auf der anderen Seite jede politische Position vorhalten kann, die auch den Vorstellungen der AfD entspricht. Diese Zwangslage schränkt das Politische einfach zu sehr ein./yyzz/DP/mis