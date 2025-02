Wahlrat in Ecuador: Rennen um Präsidentschaftsamt wird wahrscheinlich in Stichwahl münden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Quito/guayaquil (Reuters) - In Ecuador wird das Rennen um das Präsidentenamt nach Angaben des nationalen Wahlrats wahrscheinlich in eine Stichwahl münden.

"Wenn der Trend anhält, werden die Ecuadorianer am 13. April wieder an die Wahlurnen gehen", sagte Diana Atamaint, die Leiterin des nationalen Wahlrats, am späten Sonntagabend auf einer Pressekonferenz. Der derzeitige Amtsinhaber Daniel Noboa liegt mit weniger als einem Prozent vor der Kandidatin der Linken, Luisa Gonzalez. Obwohl die Wahlumfragen einen Sieg Noboas vorausgesagt hatten, lag er am späten Sonntagabend mit 44,5 Prozent gegenüber 44,1 Prozent von Gonzalez nur knapp in Führung, nachdem 78,7 Prozent der Wahlurnen ausgezählt waren. Die beiden Kontrahenten standen sich bereits 2023 gegenüber.

