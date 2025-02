Aktien New York Schluss: Uneinheitlich - Zoll- und Zinspolitik im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den zur Wochenmitte erwarteten monatlichen Inflationsdaten haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt und keine klare Richtung eingeschlagen. Vorsicht herrschte wieder, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die angekündigten Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl aus allen Ländern auf den Weg gebracht hatte.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,28 Prozent im Plus bei 44.593,65 Punkten. Der breit aufgestellte S&P 500 stieg um 0,03 Prozent auf 6.068,50 Zähler. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 sank hingegen um 0,29 Prozent auf 21.693,52 Punkte.

Die US-Notenbank Fed hat eine Beibehaltung der aktuellen Leitzinsen signalisiert. "Da unser geldpolitischer Kurs nun deutlich weniger restriktiv ist als zuvor und die Wirtschaft stark bleibt, haben wir es nicht eilig, unseren geldpolitischen Kurs zu ändern", sagte Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats und bestätigte damit zuletzt gemachte Aussagen. Den Arbeitsmarkt bezeichnete der Fed-Chef als "keine Quelle für einen signifikanten Inflationsdruck"./edh/he