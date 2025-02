Börse Frankfurt-News: ETFs: "Es wird nicht mehr alles blind gekauft"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Immer neue Störfeuer, diesmal ist es die Trump-Ankündigung von Zöllen auf Stahl und Aluminium. Wirklich aus dem Tritt bringen lassen sich die Aktienmärkte aber nicht.

11. Februar 2025. Von "guten" oder auch "leicht erhöhten" Umsätzen berichten die ETF-Händler an der Börse Frankfurt im aktuellen Umfeld. Grundsätzlich überwiege das Kaufinteresse, es seien vermehrt aber auch Gewinnmitnahmen zu beobachten. "Klassisch geht immer etwas in den globalen Indexfonds", erklärt Ivo Orlemann von der ICF Bank. Gefragt ist vor allem der Invesco MSCI World (IE00B60SX394). Bei den US-Indexfonds sticht der MSCI USA ESG hervor (IE000QQ8Z0D8). Frank Mohr von der Société Générale sieht hier "ordentliches Kaufinteresse". Ganz oben auf den Einkaufslisten steht zudem fast schon traditionell der von den Kosten her als sehr attraktiv wahrgenommene SPDR S&P 500 Spider (IE00B6YX5C33).

Favoritenwechsel bei US-Indexfonds

Holger Heinrich von der Baader Bank AG beobachtet hingegen ein verändertes Verhalten der Anlegerinnen und Anleger bei den USA-ETFs. "Entgegen der vergangenen zwei Wochen werden die großen Indices hauptsächlich verkauft". Konkret nennt er den iShares S&P 500 ESG EUR Hedged (IE000CR7DJI8), den Xtrackers MSCI USA ESG (IE00BFMNPS42) und den Invesco EQQQ Nasdaq-100 (IE00BYVTMS52). Gekauft werden stattdessen eher Sparten-ETFs wie der WisdomTree US Quality Growth (IE000YGEAK03). Die hier vertretenen Aktien enthalten gewisse Qualitäts- und Wachstumsmerkmale und werden nach ESG-Kriterien gefiltert. Gesucht ist zudem der Xtrackers MSCI Canada Screened (LU0476289540).

Europa und Deutschland: Erhöhte Aktivität

Bei den europäischen ETFs meldet nicht nur Heinrich einen spürbar aktiveren Handel. "Auch hier werden die großen Indizes eher verkauft". Auf der Abgabeseite stehen der Amundi MSCI Europe II (FR0010261198) und der Amundi STOXX Europe 600 ESG II (DE000ETF9603). Gekauft werden der Amundi IBEX 35 (FR0010655746) und der Xtrackers MSCI Nordic (IE00B9MRHC27). Mohr berichtet von "kräftigen Käufen" des iShares MSCI EMU ESG Enhanced (IE00BHZPJ015). In Deutschland steht laut Heinrich der Amundi TecDAX auf dem Kaufzettel (DE000ETF9082), während Orlemann großes Interesse am Deka DAX (DE000ETFL011) sieht.

Mehrere Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor

Unverändert gefragt ist im Segment der Branchen-ETFs der Technologie-Sektor. "Es wird aber nicht mehr alles blind gekauft", schränkt Mohr ein. Der Händler registriert zunehmend auch Gewinnmitnahmen, vor allem bei den zuletzt regelmäßig gesuchten Indexfonds. Dazu zählen etwa der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) oder auch der Invesco US Technology Sector (). Andere Branchen rücken dafür etwas stärker in den Fokus. Die Kundschaft der ICF Bank sammelt vor allem Anteile des VanEck Defense (IE000YYE6WK5), des L&G Cyber Security (IE00BYPLS672) und des VanEck Semiconductor (IE00BMC38736) ein. Bei der Baader Bank ist es der iShares US Medical Devices (). Mohr sieht stärkere Käufe des iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials (DE000A0H08F7), der Aktien aus dem europäischen Bauwesen- und Materialien-Sektor beinhaltet.

Verkäufe von Anleihen-ETFs

Im Anleihesegment sind die Overnight-Tracker - zum Beispiel (LU0290358497) - weiter gesucht, was Mohr auch mit zunehmenden Aktivitäten aus den Reihen der Online-Broker begründet. Ansonsten überwiegen gerade bei US-Anleihen die Abgaben. Verkauft werden sowohl kurzlaufende Bonds wie der Amundi US Treasury Bond 0-1Y (LU2182388749) als auch Papiere mit etwas längeren Restlaufzeiten wie der iShares USD Treasury Bond 3-7yr (IE00B3VWN393). Auch im Bereich der Unternehmensanleihen (IE00B3F81R35) sieht Mohr "ein paar Abgaben".

